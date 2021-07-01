Мнения: Слабая Германия нужна даже немцам

Есть теперь новая зелено-левая традиция на Германии – мочить собственную армию и полицию. Просто так – потому что они есть, и потому что они олицетворяют собой государство. Столь ненавистное прогрессивным силам. Поэтому, как только очередной негр или араб режет на улице, как в Вюрцбурге несколько дней назад, три-четыре женщины, одна из которых еще ребенок, то самые правильные СМИ выходят со статьями-расследованиями «Проблема правого экстремизма в полиции». Просто так – чтобы не забывали, кто главный враг, а убийца – просто несчастный беженец, которому надо дать еще денег и отправить не в тюрьму, а в больницу.

Есть теперь новая зелено-левая традиция на Германии – мочить собственную армию и полицию. Просто так – потому что они есть, и потому что они олицетворяют собой государство. Столь ненавистное прогрессивным силам. Поэтому, как только очередной негр или араб режет на улице, как в Вюрцбурге несколько дней назад, три-четыре женщины, одна из которых еще ребенок, то самые правильные СМИ выходят со статьями-расследованиями «Проблема правого экстремизма в полиции». Просто так – чтобы не забывали, кто главный враг, а убийца – просто несчастный беженец, которому надо дать еще денег и отправить не в тюрьму, а в больницу.

А вот тут давеча все возбудились по поводу заметки про ужасные проступки немецких военных непосредственно по месту службы. Расстреливали ли они с дронов афганские свадьбы, как это делают американцы? Нет. Тренировались ли они в стрельбе по живым мишеням, как англичане? Нет. Они, гады, пели.

«Военные прокуроры начали расследование после скандальной вечеринки в апреле, на которой немецкие военные спели песню по случаю дня рождения Гитлера. Предположительно, в тот же вечер произошло изнасилование, которое было снято на видео». Любой читатель, конечно же, возмутится неподобающим поведением военных ФРГ. Возмутился и я, и даже собрался заклеймить проклятых неонацистов, пока не начал внимательно читать эту инфу на остальных доступных языках. И вот что странно. Нигде, например, не сказано, что за загадочную деньрожденческую песню Гитлера они пели.

Поясняю. Различное нацистское культурное наследие в ФРГ тщательно изучено и местами сильно забанено. Например, песню, которую в РФ принято называть «Хорст Вессель» (официальное название «Знамена Ввверх!») запрещено исполнять даже без слов. И это логично – там поется о «камрадах, убитых коммунистами и реакцией» (подразумевается Социал-демократическая партия Германии, которая сейчас входит в правящую коалицию) и вообще там про гордые отряды СД. Неприлично её петь.

Беда в одном – она же является шведским протестантским гимном «О Бог, как ты велик», которую пел даже Элвис Пресли, которого надо бы свинтить сразу на сцене, но он уже умер. Вряд ли ряд современные немецкие зольдатен стали бы ее петь, потому что это сразу уголовка. Да и вряд ли они ее вообще знают. Никакой специальной деньрожденческой песни для Гитлера, вообще-то, не существует. Есть, конечно, парадный марш «Проснись, Германия» 1919 года, где есть фраза про то, что «В Германии Иуда пытается победить» (не Jude, а Judas).

Вообще-то наплевать на то, что они там пели, правда заключается в том, что сегодня в Германии за нацистскую песню можно выдать и куплет из написанного в 1841 году официального гимна страны. Если кто-то смеется над несколько раз переписанным михалковским гимном – советую почитать историю бесконечно переставляемых и отменяемых строф гимна немецкого. Уржаться можно.

Кстати, одним из признаков правого экстремизма в нынешней Германии, например, является демонстрация государственного флага. Действующего государственного флага, если кто-то не понял. А про «попытку изнасилования» тоже очень смешно. Сначала вы насаждаете в обществе гейские нормы и привычки, выдавая их за новую «норму», а потом грубую гей-шутку с вождением членом по губам спящего выдаете за изнасилование.

А все дело вообще в другом – немецкая армия под командованием двух подряд партийных женщин-функционерок разлагается на глазах. При этом одна была чистая деляга и поэтому ее протолкнули на топовую позицию в ЕС – там просто не берут никого, кто, гм… освоил меньше 500 миллионов евро. Вторая, действующая, министерка – просто непроходимая комсомолка. Ее волнует то, кто кому там чем по губам водил, а не то, что в Афгане контингент немцев передвигается на незащищенных гражданских вертолетах, которые простреливаются простым пистолетом. И ее не волнует, сколько танков в самой ФРГ просто непригодны для несения службы.

Зато волнуют песенки. Замечательно – всем нужна слабая Германия. И немцам в том числе.

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