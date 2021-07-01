Берлин сообщил о трехсторонних переговорах для сохранения транзита газа через Украину

ФРГ работает над тем, чтобы транзит российского газа через Украину после запуска «Северного потока – 2» сохранился, сообщил глава немецкого МИД Хайко Маас в Варшаве на пресс-конференции с польским коллегой Збигневом Рау.

«Нам известна польская критика касательно «Северного потока – 2», и мы очень открыто это обсуждали.<…> Мы еще раз указали на то, что мы посредничали в деле заключения соглашения о транзите между Россией и Украиной. Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не лишилась доходов, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин», – цитирует немецкого министра ТАСС.

Он пояснил, что переговоры по этой теме ведутся с Соединенными Штатами и с Украиной.

Ранее в Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения РФ не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал старт пусконаладочных работ на первой ветке.