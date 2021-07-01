Глава Камчатки доставил медикаменты пациентам с COVID-19

Губернатор Камчатки Владимир Солодов выступил инициатором добровольческой акции, которая приурочена к празднованию Дня Камчатского края. В мероприятии приняли участие главы муниципальных образований Камчатского края, которые также доставили на дом лекарства пациентам, больным коронавирусом.

Солодов пояснил, что в этом году массовые мероприятия по случаю празднования Дня Камчатского края запрещены ввиду ограничительных мер, вызванных коронавирусной инфекцией. При этом в этот день хотелось бы сделать что-то значимое и запоминающееся, говорится в сообщении на сайте администрации региона.

«Мы должны показывать своим примером важность волонтерского движения. Уверен, что эта добровольческая акция будет стимулом для продвижения волонтерства в крае и символическим празднованием Дня Камчатского края. Кроме того, акция станет реализацией той задачи, которую президент РФ поставил на съезде «Единой России»: мы должны быть ближе к людям, общаться с ними, слышать их и чувствовать, что волнует жителей нашего края, за что они переживают. Сегодня именно этим нам предстоит заняться на практике и доказать, что волонтерство – это норма жизни. Уверен, что данная акция станет в нашем регионе доброй традицией», – сказал Солодов.

Региональный координатор ВОД «Волонтеры – медики» по Камчатскому краю Светлана Серова рассказала всем участникам акции о правилах бесконтактной доставки медикаментов. После чего главы муниципалитетов получили адреса больных, средства индивидуальной защиты и лекарства в медицинских учреждениях для доставки пациентам.

В добровольческой акции приняли участие десять глав муниципалитетов, которые вместе с волонтёрами осуществили бесконтактную доставку по 47 заявкам.