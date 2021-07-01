Полиция разыскивает мошенников, взявших полмиллиарда льготных ипотек

Российские полицейские проводят опросы и выемки документов в банках, выдающих льготные ипотечные кредиты. По информации, полученной ими от Президента России, таких кредитов выдано в несколько раз больше, чем зарегистрировано людей в стране.

«Льготная ипотека, несмотря на рост цен, сыграла положительную роль. Строительство жилья, количество взятых кредитов резко увеличилось. Этой нормой смогли воспользоваться свыше 500 миллионов человек. Поэтому мы приняли решение продлить эту льготу до лета 2022 года», — заявил Путин во время вчерашней Прямой линии.

Население России, включая грудных детей, стариков, а также заключённых, которые не могут получить кредит, не превышает 146 миллионов человек. При этом право на льготную ипотеку имеют далеко не все даже из дееспособных граждан. Полиция пытается установить личности тех, кто взял эти кредиты, поскольку есть серьёзные основания полагать, что они могут быть не возвращены.

«Мы опросили работников уже нескольких десятков ведущих банков. Все они отрицают, что выдавали кредиты несуществующим людям. Однако откуда-то же эти полмиллиарда кредитов взялись, президент не может ошибаться! Если в ближайшие сутки не получим доказательств, начнём массовые аресты банкиров. Они наверняка в сговоре с мошенниками», – заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.

За руководителями банков, выдающих льготные кредиты на жильё, установлено скрытое полицейское наблюдение, чтобы предотвратить их бегство за рубеж. У сотрудников ипотечных отделов отобраны подписки о невыезде. Завтра на допросы начнут вызывать граждан, получивших льготную ипотеку.

—