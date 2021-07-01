Посла Чехии вызвали в МИД в связи с заявлениями Праги о компенсациях

В российский МИД вызван посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька в связи с новыми заявлениями Праги по поводу компенсаций ущерба от взрывов во Врбетице, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«Свое отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве, который вызван на Смоленскую площадь [здание МИД]», – передает ее слова РИА «Новости».

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва считает неприемлемыми требования Чехии о выплате Россией компенсаций за взрывы на складах с оружием во Врбетице.

«Вердикт наш прост: Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах, потому что к национальным интересам это не имеет никакого отношения, и просто переключилась на создание мифологии и продвижении собственных фантазий, которые выдает за некие факты. Предложение чешской стороны о провидении обсуждения ее претензий мы, конечно, рассматриваем как неприемлемые», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в самом руководстве Чехии нет единства в оценках и версиях произошедшего во Врбетице.

На днях чешский премьер Андрей Бабиш заявлял, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии. В этой связи чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице.

Москва сравнила заявления Чехии о компенсациях с вымогательством.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что претензии Праги к Москве по инциденту со складом боеприпасов во Врбетице трудно комментировать, оставаясь в рамках легитимной лексики.