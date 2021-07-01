 

Ракета «Союз» с 36 спутниками OneWeb стартовала с Восточного

01.07.2021, 15:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», на котором установлены 36 британских спутников связи OneWeb, стартовала с космодрома Восточный.

Старт состоялся в 15.48 мск. «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории через 10 минут, передает ТАСС. 

Отмечается, что на целевую круговую орбиту высотой 450 километров аппараты доставит разгонный блок. Запланировано два включения маршевого двигателя «Фрегата». Отделение спутников от разгонного блока планируется в девять этапов по четыре аппарата с 17.07 до 19.40 мск.

Это уже 11 пуск российской космической ракеты в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 254. Как уточнили ранее в компании, этот запуск позволит обеспечить связь всем регионам к северу от 50 градусов северной широты.

Предыдущий запуск спутников OneWeb проходил 28 мая, тогда российская ракета-носитель также вывела в космос 36 аппаратов британской компании.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.03 / ЕС и США договорились координировать усилия против «конфронтационного поведения» России

14.05 / Подопечная продюсера Monatik певица Lida Lee упала на светском мероприятии. Видео

28.01 / Нападение на украинского подростка в Париже. Полиция задержала девять человек

23.04 / Правоохранители занимаются злоупотреблениями в рамках “Большого строительства” – Венедиктова

15.07 / США ввели новые санкции против России

25.03 / AstraZeneca обновила показатель эффективности вакцины. Он снизился до 76%

12.08 / Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

30.04 / Против двух жителей Приангарья завели дело из-за фото нацистов для «Бессмертного полка»

19.08 / Лукашенко: Иностранных войск в Беларуси нет

03.02 / На Украине планируют переименовать донбасский поселок в Нью-Йорк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика