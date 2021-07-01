Ракета «Союз» с 36 спутниками OneWeb стартовала с Восточного

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», на котором установлены 36 британских спутников связи OneWeb, стартовала с космодрома Восточный.

Старт состоялся в 15.48 мск. «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории через 10 минут, передает ТАСС.

Отмечается, что на целевую круговую орбиту высотой 450 километров аппараты доставит разгонный блок. Запланировано два включения маршевого двигателя «Фрегата». Отделение спутников от разгонного блока планируется в девять этапов по четыре аппарата с 17.07 до 19.40 мск.

Это уже 11 пуск российской космической ракеты в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 254. Как уточнили ранее в компании, этот запуск позволит обеспечить связь всем регионам к северу от 50 градусов северной широты.

Предыдущий запуск спутников OneWeb проходил 28 мая, тогда российская ракета-носитель также вывела в космос 36 аппаратов британской компании.