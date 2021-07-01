Власти Москвы заявили об отсутствии планов остановить транспорт в городе

В Москве не планируют из-за коронавируса вводить ограничительные меры, которые привели бы к остановке транспорта, а значит – к локдауну всего города, сообщил в заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

«Мэр города принял решение, что транспорт не перестает работать, и это значит, что почти 200 тыс. человек, которые работают в транспортном комплексе Москвы, – у них сохранилось место работы, они получали зарплату, как могли, мы заботились о своих сотрудниках <…>. Остановка городского транспорта – это фактически локдаун всего города, в масштабах Москвы остановка городского транспорта приведет к тому, что город просто остановится, что невозможно и не будет сделано», – приводит ТАСС слова Ликсутова.

Ранее за минувшие сутки в РФ выявили 23 543 новых случая коронавируса, всего с начала пандемии в стране зарегистрировано более 5,5 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7597, Московской области – 2663, Санкт-Петербурге – 1612.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.