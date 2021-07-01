10 книг о принцессе Диане, Елизавете II, Меган Маркл и других членах британской королевской семьи, которые вам стоит прочесть

Сегодня, 1 июля исполняется 60 лет со дня рождения Дианы, принцессы Уэльской. В честь юбилея королевы людских сердец, как ее часто называли при жизни, предлагаем поближе познакомиться с жизнью представителей британской короны. Специально для HELLO.RU книжный сервис ЛитРес собрал десять самых увлекательных книг для тех, кто хочет заглянуть в закулисье величайшей монархии. Устраивайтесь поудобнее за чашечкой английского чая и отправляйтесь в путешествие по страницам Британской империи.

“Диана. Несостоявшаяся сказка”, Дмитрий Медведев

Удивительная, противоречивая и обожаемая. Со дня гибели принцессы Дианы прошло уже 24 года, а ее судьбой по-прежнему продолжают интересоваться миллионы людей. Если вам интересно узнать, каким был истинный характер леди Ди и почему ее жизнь отнюдь не была похожа на сказку, то вам непременно стоит прочесть книгу Дмитрия Медведева. Биографию отличают логика и последовательность повествования, достоверные факты и приятный слог. В книге шаг за шагом рассказывается история принцессы: от момента рождения до самой гибели. Что послужило причиной роковой катастрофы, случившейся 31 августа 1997 года? Почему распался союз Чарльза и Дианы? Что тревожило душу принцессы? Ответы на все вопросы о жизни и смерти несчастной и великой – в этой книге.

“Платье королевы”, Дженнифер Робсон

Наверняка, все поклонники royal-family мечтали поподробнее узнать о “свадьбе века” принцессы Елизаветы и принца Филиппа. А вы предполагали, что на создание точной копии платья королевы для сериала “Корона” ушло примерно 37 000 долларов? В жизни же будущей правительнице не пришлось отдавать круглую сумму за легендарный наряд, платье было куплено за купоны. В связи с тотальной экономией государства в послевоенные годы, конечно. Роман Дженнифер Робсон расскажет о двух девушках, талантливых вышивальщицах, которые сыграли центральную роль в создании величайшего наряда империи. Действие разворачивается в 1947 году в Лондоне, именно в то время, когда мир начал оправляться от беспробудного хаоса кровопролитной войны. Удивительно красивая книга о дружбе и преданности, любви и предательстве, терпении и стойкости духа.

“Краткая история Англии”, Саймон Дженкинс

История Англии в кратком исполнении обязательна к прочтению не только почитателям британской культуры, но и всем книгочеям. Книга небольшая, но очень содержательная. В ней описаны основные вехи в истории великой державы, испытавшей целый ряд всевозможных потрясений: мировые войны, восстания, религиозный раскол, революции. Перед вами откроются все этапы становления Англии, начиная от древних времен и до наших дней. Автор книги — Сэр Саймон Дженкинс, член Королевского литературного общества, влиятельный публицист и автор нашумевших книг по истории и архитектуре, рассказывает о череде триумфов и падений империи, опираясь на достоверные документальные источники. История написана с любовью и знанием дела.

“Две тысячи лет истории Англии”, Ирина Буровая

Если 400 страниц, как в предыдущей книге, для вас мало, и вы жаждете проникнуться ключевыми моментами истории Великобритании в полной мере, обратите внимание на книгу Ирина Буровой. Вы познакомитесь с ключевыми историческими и культурными событиями, происходившими в Англии в течение двух последних тысячелетий. Через великие победы и поражения, деятельность знаковых монархов и полководцев автор раскрывает феномен становления и расцвета Соединенного Королевства. Масса исторических фактов приправлена многочисленными легендами и анекдотами, описанием нрава и быта англичан, традициями и обычаями британцев, которые сохраняются по сей день.

“Король говорит! История о преодолении, о долге и чести, о лидерстве, об иерархии и о настоящей дружбе”, Марк Лог, Питер Конради

Увлекающиеся монархией вряд ли могли пропустить одноименную нашумевшую картину с Колином Фертом и Хеленой Бонем Картер в главных ролях. Даже если вам не довелось посмотреть фильм, проходить мимо книги точно не стоит. Тем более, если все связанное с королевской семьей находится в поле ваших интересов. В основе сюжета — весьма банальная, на первый взгляд, история: в 1926 году герцог Йоркский, с детства страдавший заиканием, обратился за помощью к логопеду-самоучке, эмигранту из Австралии по имени Лайонел Лог. Австралийский логопед не был дипломированным врачом и имел дурную славу в медицинском сообществе, его не раз нарекали шарлатаном и самозванцем. Тем не менее, именно он помог будущему королю преодолеть нарушения речи, заставив всех остальных признаться в бессилии.

“Меган. Принцесса из Голливуда”, Эндрю Мортон

История Меган Маркл завораживает. Книга – интереснейшее расследование, которое познакомит вас с юностью Меган, ее первым браком, свиданием вслепую с принцем Гарри и их конфетно-букетным периодом, предложением руки и сердца и первой встречей с королевой Елизаветой II. А также расскажет о том, как Букингемский дворец принял простолюдинку и чем ей пришлось пожертвовать ради королевской семьи. Легкая и увлекательная история о девушке с мягким сердцем и железным характером. Читается на одном дыхании!

“Королева говорит”, Ингрид Сьюард

Корги, модные шляпы, безупречно чистая речь и английская выдержка… Как вы уже, должно быть, догадались, это далеко не все, что характеризует ее величество королеву Елизавету II – удивительную женщину, история жизни которой легла в основу множества произведений. Биография, написанная Ингрид Сьюард, освещает жизнь королевы от рождения до 2016 года, с описанием ее личных, а также важных политических событий. Книга отличается живой подачей исторических фактов и точным описанием характера королевы.

“Как украсть короля. История Уоллис Симпсон”, Арина Полякова

Громкая скандальная история любви знаменитой американки Уоллис Симпсон и английского короля Эдуарда VIII (1894-1972) нашла отклик в сердцах многих. Подумать только, будущий наследник британского престола отрекся от короны ради своей возлюбленной – простой, дважды разведенной американки. Он пожертвовал всем ради любви к этой женщине: репутацией, властью, короной, статусом и возможностями. Стало ли вступление в брак добровольным или вынужденным? Любила ли Уоллис Симпсон короля по-настоящему? Интриги, связи с нацистами, красивая жизнь, тайные романы и скандальное убийство миллионера Гарри Оакс… И это далеко не все, о чем расскажет книга Арины Поляковой.

“Меган и Гарри: подлинная история”, Колин Кэмпбелл

Герцог и герцогиня Сассекские удивляют публику чуть ли не каждый день. Меган и Гарри не просто решились на своенравный и дерзкий шаг – сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и отказались от финансовой помощи, но продолжают радовать поклонников регулярными сенсационными заявлениями и всевозможными выходками. Подробности романа звезд Букингемского дворца, их секреты и причины столь необычного поведения раскроет Колин Кэмпбелл – биограф принцессы Дианы.

“Одинокая принцесса Диана. История любви”, Дмитрий Львович Медведев

Еще одна трогательная, проникновенная книга о Диане Спенсер – одной из самых известных женщин, чья трагическая судьба оставила глубокий след в сердцах миллионов людей. Книга рекомендована к прочтению тем, кто хочет больше узнать о детстве Дианы, её романе с принцем, исторической свадьбе, разводе и новой любви. Здесь вы найдете как общеизвестные, так и уникальные факты из истории “народной принцессы”, “королевы сердец” и “солнца Британии”. Важно, что автор не навязывает читателю свое мнение и не берется подтверждать сомнительную информацию, предоставляя нам возможность самим разобраться, где правда, а где ложь.

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