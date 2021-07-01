Пока принц Гарри в Лондоне: Меган Маркл потеряла близкого родственника

Несколько часов назад американские СМИ сообщили, что ушел из жизни близкий родственник Меган Маркл – ее родной дядя Майк Маркл, брат отца герцогини Сассекской Томаса Маркла. Издание The Sun, ссылаясь на свои источники, утверждает, что мужчина, который много лет работал дипломатом, скончался после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона и нескольких неудачных падений, вызванных недугом. Марклу было 82 года.

Майк был милым, добрым, с мягким голосом. Он всегда расцветал, когда его спрашивали о Меган, но всякий раз, когда он говорил с кем-нибудь, он, в основном, говорил о своей покойной жене. Так сильно он ее любил, – рассказал инсайдер.

Сообщается, что последние годы, после смерти жены, он переехал из штата Орегон поближе к своей дочери и жил в трейлере. К своей племяннице Меган Маркл он тоже хорошо относился – источники утверждают, что Майк “очень гордился Меган”:

Майк никогда не встречался с принцем Гарри, но очень хотел этого… Он с удовольствием говорил о ней и в беседе всегда поддерживал ее. Когда она вышла за Гарри, то Майк сказал: “Думаю, не каждый день у кого-то в семье появляется принц!”.

Меган Маркл и принц Гарри в Вестминстерском аббатстве, апрель 2018 года

В одном из последних своих интервью для журнала Woman Magazine Майкл рассказал, что помог Меган с первой работой в государственных органах, когда ей было всего 20 лет. Он устроил ее на стажировку в качестве младшего пресс-атташе в американское посольство в Аргентине. На тот момент Меган мечтала о карьере в сфере международных отношений.

Общение Майкла Маркла с дочерью ухудшилось после ее ссоры с отцом, Томасом Марклом накануне свадьбы Меган и Гарри. В беседе с изданием The Express в 2020 году он поддержал своего брата Томаса и заявил, что хотел бы, чтобы Томас и Меган встертились и разрешили все разногласия.

Меган Маркл и принц Гарри, ноябрь 2020 года