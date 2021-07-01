 

“Укрзалізниця” снова запустила поезд в Словакию

01.07.2021, 15:34, Новости дня
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Также решение было принято в связи с улучшением эпидемической ситуации с коронавирусом.

Поезд №960 “Кошице – Мукачево” будет отправляться из Словакии в 9.08 по местному времени, а в Чоп прибудет в 12.00, в Мукачево – в 14.00 по украинскому времени. В обратном направлении данный поезд будет отправляться в 14.48 и в 18.13 прибывать в Кошице.

Что касается поезда №962, то он будет отправляться из Кошице в 11.51, а прибывать в Чоп в 14.51, в Мукачево – в 16.53. Согласно установленному графику, обратно этот же поезд будет отправляться из города Мукачево в 18.16 и прибывать в Кошице в 21.33.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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