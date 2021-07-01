Никонов: Люди, заплатив все налоги, хотят куда-то вложить свой капитал. И теперь законодатель им говорит: “Не, ребята, вы две квартиры можете продать, а три – уже нет”

“Я сразу скажу: 20–30% недвижимости сегодня покупается с целью инвестиционного какого-то дохода. Люди, рискуя, покупают на котловане. А потом: когда дом достроен – они его перепродают либо сдают в аренду. То есть доход инвестиционный. Откуда эти деньги? Это люди, заплатив все налоги, имеют свой капитал и хотят куда-то вложить. То есть, учитывая, что у нас нет ни рынка, скажем, ценных бумаг – ничего, – они вкладывают. И теперь им говорит законодатель: “Не, ребята, вы две квартиры [в год] можете продать, а три – уже нет”, – отметил бизнесмен.

Он подчеркнул, что украинцы, которые вкладывают средства недвижимость, являются внутренним инвестором страны.

“Более того, третья продажа облагается 19,5% не просто от разницы в цене, а от вала. То есть ты купил квартиру за $20 тыc. – продал ее за 25. Так вот с 25-ти, по тому, что написано, ты должен заплатить 19,5%. То есть это 40–50% – даже больше – от прибыли. Вопрос: мы что, в Норвегию превратились, или что? Я не могу понять. У нас газ откуда-то течет? У нас куча инвесторов? Это наш внутренний инвестор, который и развивает эту отрасль, который и дает те рабочие места… У нас нет другого инвестора, ребята. Не сочиняйте никакие басни: никакие иностранцы к нам никуда не пришли”, – резюмировал Никонов.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений №5600 был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня. Его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Законопроект раскритиковала Европейская бизнес-ассоциация. По мнению экспертов, принятие документа приведет к ухудшению инвестиционного климата в стране и произволу контролирующих органов. В организации подчеркнули, что инициаторы законопроекта не вели диалог с бизнесом во время подготовки документа. “Этот законопроект не устраивает ни одну отрасль экономики и ни одну профильную бизнес-ассоциацию”, – заявили в организации и призвали разработать компромиссный вариант изменений.

Министр финансов Сергей Марченко настаивает, что цель законопроекта – обеспечить прозрачные правила на рынке и справедливые налоги. “Те, кто ранее уклонялся от уплаты налогов, теперь будут платить”, – написал министр в Facebook 3 июня. В качестве примера он привел налогообложение за пользование государственными недрами. “Размер ставки налогообложения за пользование государственными недрами будет зависеть от цены на ресурсы на мировых рынках и исчисляться по формуле, привязанной именно к рыночной стоимости, а не по себестоимости добытых ископаемых, как сейчас. Так, относительно железной руды (62% Fe CFR), которая сегодня уже стоит более $200 за тонну, сейчас государство получает за “бедную руду” 19,20 грн/т, а за “богатую руду” – 204 грн/т. После принятых изменений этот показатель составит 507,80 грн/т”, – сообщил Марченко.

Рада планирует рассмотреть этот законопроект на внеочередном заседании 1 июля.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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