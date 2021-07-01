“Сам в рот запрыгнул”, “Поосторожнее там”. “Грешница” Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто

“Читать по губам”, – подписала ролик артистка.

“Хоть и говорят, что с утра можно есть все, но все же поосторожней там”, – отреагировали фолловеры.

“Грешница”, – прокомментировали ролик пользователи сети.

“Эклееееееер? Такого не может быть”, – написал в комментариях пластический хирург Андрей Искорнев.

“Это волшебный эклер”, – парировала артистка.

“Невиноватая я, ага. Сам в рот запрыгнул”, – оценили ролик поклонники певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. Продюсером группы является нынешний супруг артистки Константин Меладзе. После ухода из группы певица начала сольную карьеру.

Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Брежнева – сторонница здорового образа жизни.

—