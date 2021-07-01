 

“Сам в рот запрыгнул”, “Поосторожнее там”. “Грешница” Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто

01.07.2021, 15:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Читать по губам”, – подписала ролик артистка.

“Хоть и говорят, что с утра можно есть все, но все же поосторожней там”, – отреагировали фолловеры.

“Грешница”, – прокомментировали ролик пользователи сети.

“Эклееееееер? Такого не может быть”, – написал в комментариях пластический хирург Андрей Искорнев.

“Это волшебный эклер”, – парировала артистка.

“Невиноватая я, ага. Сам в рот запрыгнул”, – оценили ролик поклонники певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. Продюсером группы является нынешний супруг артистки Константин Меладзе. После ухода из группы певица начала сольную карьеру.

Брежнева и Меладзе тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Брежнева – сторонница здорового образа жизни. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.04 / Министр обороны Германии испугалась российских ракет

26.05 / Роспотребнадзор счел непригодными для купания все пляжи Петербурга

05.10 / Гинцбург усомнился в коллективном иммунитете к коронавирусу

21.11 / В РФ ответили на слова Санду о миротворцах в Приднестровье

01.07 / Новосибирский эксперт оценил ход голосования по Конституции в регионе

05.12 / В Луганской области в ДТП погиб правоохранитель из батальона “Луганск-1”

20.10 / Москвичам пообещали первый снег

25.03 / Больше всего прививок от коронавируса делают за сутки в США и Индии – данные Bloomberg

08.09 / Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

07.07 / Министерство образования Украины попросило отсрочить призыв для выпускников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика