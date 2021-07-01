Британский тренер рассказал, почему футбольная сборная Украины сильнее России

Корреспондент издания спросил у футбольного специалиста, какая сборная на его взгляд сейчас сильнее, Украины или России.

Реднапп ответил, что “не хочет никого расстраивать” – “если скажу, что Россия лучше, то расстроятся украинцы, если скажу, что Украина – расстроятся русские”.

Но “Украина все еще борется за победу, она – в четвертьфинале” Евро 2020, а “Россия вылетела после группового этапа”, отметил футбольный специалист.

По словам Реднаппа, “если следовать этой логике, то сборная Украины лучше”.

В то же время, в четвертьфинальном поединке Евро 2020 против Украины Реднапп считает фаворитом сборную Англии. По его мнению, “в Англии игроки гораздо лучше” и “сейчас на подъеме”.

Может, если против Англии сыграет главный тренер сборной Андрей Шевченко, то у Украины появятся шансы на полуфинал, пошутил Реднапп.

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В первом туре Евро 2020 сборная Украины проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии и заняла в итоге третье место, имея в активе три очка.

Сборная Украины сыграет против команды Англии 3 июля в Риме (Италия). Матч состоится в 22.00 на стадионе Олимпико”, сообщается на сайте УЕФА.

На Евро 2020 сборная России победила в матче против Финляндии (1:0) и дважды крупно проиграла – Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Как итог, команда финишировала на последнем месте квартета В, набрав три очка в трех поединках. По словам капитана сборной РФ Артема Дзюбы, команда “сама себе привозила голы на протяжении турнира”. “Любим себе приключения на жопу. Сегодня обкакались”, – пояснил поражение Дании Дзюба.

По мнению российского актера и певца Михаила Боярского, футбольная сборная Украины на Евро 2020 “намного сильнее” российской.

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