В Киеве в июне было зафиксировано 10 температурных рекордов

“С 23 по 26 июня было побито 10 температурных рекордов. Отмечено шесть дней с максимальной температурой воздуха выше +30,0 °С”, – заявили в обсерватории.

Среднемесячная температура воздуха в июне в Киеве составила + 21,3 °С, что на 1,8 °С выше климатической нормы. Самая низкая температура была зафиксирована 1 июня (+7,4°С), а самая высокая – 24 июня (+35,5°С).

Контекст:

В Украине с прошлой недели установилась жаркая погода. В частности, в Киеве 23 июня зафиксировали температуру +34 °C. В этот день столица побила температурный рекорд 1946 года.

Госсслужба Украины по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев о грозах и сильном ветре 1 июля.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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