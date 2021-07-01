Боярская воссоединилась с Матвеевым после пяти месяцев разлуки

В своем микроблоге Instagram Елизавета Боярская поделилась с поклонниками радостной новостью. Спустя пять месяцев после вынужденной разлуки актриса наконец-то воссоединилась с мужем Максимом Матвеевым.

Елизавета Боярская сравнила себя с супругами пилотов и моряков, которые терпеливо ждут своих возлюбленных с рейсов. Однако артистка отметила, что ей пришлось отпустить Максима Матвеева на длительные съемки. Актер является исполнителем главной роли во втором сезоне сериала «Триггер».

Поклонники отметили, что супруги выглядят на снимке очень счастливыми. Знаменитая пара позирует в домашней обстановке. Елизавета Боярская также восхитила фолловеров тем, что у нее нет макияжа. Многие написали в комментариях, что артистка без мейкапа выглядит еще красивее. Как отмечает издание «Глобалмск», под публикацией актрисы отметились и ее звездные коллеги, а именно Карина Разумовская и Наталья Подольская. Подписчики написали, что Боярская и Матвеев – пример супружеской самоотверженности. Многим парам нужно поучиться у них умению ждать друг друга.