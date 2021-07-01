 

Samsung Galaxy Z Fold 3 с гибким дисплеем и подэкранной камерой показали на качественных рендерах

01.07.2021, 15:30, Разное
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В Сети показали качественные рендеры Samsung Galaxy Z Fold 3. Устройство стало первым в мире смартфоном с гибким экраном и подэкранной камерой.
Современные смартфоны выполняют множество самых разных функций, давно уже превратившись в миниатюрные компьютеры. Однако этого производителям показалось мало и вслед за увеличением продуктивности и размеров устройств они изобрели телефон с гибким дисплеем. Такие девайсы уже выпустили сразу несколько брендов, лидирующих в индустрии. Однако вскоре на международном рынке может появиться первый в мире смартфон подобной категории с подэкранной камерой.

Его разработала корпорация Samsung, Galaxy Z Fold 3 продолжит получившую большую популярность линейку. Ранее уже появлялись данные относительно грядущей новинки, но сейчас в Сети появились ее полноценные и качественные рендеры. На них видно, что дизайнерское решение серии составит два варианта расцветки корпуса, зеленого цвета и выполнение в розовом градиенте. Габариты внутреннего дисплея составляют 7,55 дюйма, в то время как внешний экран здесь 6,23-дюймовый. Именно он содержит главную «изюминку» аппарата, встроенный под него фронтальный объектив. Ещё одной особенностью девайса станет поддержка S Pen, фирменного цифрового пера. При этом, включат ли его в комплектацию, пока информации нет.

Основная камера в гаджете трехмодульная, при этом выступает она из крышки меньше, чем в модели предыдущего поколения. Сканер отпечатков пальцев производитель не стал встраивать ни под экран, ни на заднюю стенку, разместив его на боковой грани корпуса. Продуктивность и быстродействие Galaxy Z Fold 3 может обеспечивать процессор Snapdragon 888 Plus. Также есть вероятность, что вместо него применят фирменную однокристальную платформу на восемь ядер Exynos 2100. Обе вариации предполагают поддержку работы в мобильных сетях пятой генерации. Старт релизов Galaxy Z Fold 3 планируется на последние числа августа.

Источник: www.ixbt.com



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