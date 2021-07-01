Скандалы: Как Минфин аукционы провалил

Ведомство Антона Силуанова впервые с февраля признало не состоявшимся аукцион государственных облигаций на фоне ускорения инфляций и ожиданий, что ЦБ РФ резко повысит ключевую ставку

Минфин России впервые с февраля признал не состоявшимся аукцион государственных облигаций на фоне ускорения инфляций и ожиданий, что ЦБ РФ резко повысит ключевую ставку. Предложив инвесторам в среду два выпуска ОФЗ на 50 млрд рублей, Минфин смог занять лишь 8,5 млрд, показав худший результат в этом году. На размещение 10-летних ОФЗ-26239 инвесторы принесли 27,93 млрд рублей — меньше выставленного Минфином лимита в 30 млрд. Чтобы продать бумаги на 8,5 млрд рублей, ведомству пришлось согласиться на ставку на 10 базисных пунктов выше рынка (средневзвешенная доходность 7,3% годовых).

Аукцион 15-летних ОФЗ 26240 и вовсе закончился безрезультатно «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен», сообщил Минфин.

«Аукционы прошли удручающе», — пишет Locko Asset Management: Минфин пытался продать выпуски, зарегистрированные специально для размещения в условиях американских санкций, но спрос на них отсутствует.

Давление на рынок оказывают ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ после заявления Эльвиры Набиуллиной о том, что 23 июля будут обсуждаться повышение ставки в том числе сразу на 100 базисных пунктов, отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

В среду Набиуллина вновь заявила об угрозе «раскручивания инфляционной спирали» и необходимости «твердо» действовать, чтобы затормозить рост цен, бьющий рекорды с 2016 года. Росстат тем временем сообщил, что недельная инфляция ускорилась практически вдвое, до 0,23%, а в годовом выражении достигла 6,4%, переписав 5-летний максимум.

ЦБ более 6 лет не двигал ставку вверх сразу на один процентный пункт: последний раз такой шаг регулятор предпринял 11 декабря 2014 года на фоне обвала рубля и санкционной паники на рынке.

Если ЦБ вновь решится на такой маневр, «это вызовет рост доходностей ОФЗ, в особенности коротких, а угол наклона кривой ОФЗ уменьшится», указывает старший аналитик «Сбер Управление активами» Владислав Данилов.

Рынок с каждым днем ждет от ЦБ все более и более резких действий: в котировки процентных свопов на среду заложено повышение ключевой ставки до 7,25% на конец года, отмечают аналитики ПСБ. В начале недели это было 7%, а две недели назад — 6,25-6,5%. Расплачиваться за дорожающие деньги приходится в том числе и Минфину. Впрочем, особой необходимости спешить с займами у правительства нет: с начала года размещены ОФЗ на 1,63 трлн рублей — это 58% от плана, составляющего 2,8 трлн, пишут аналитики Росбанка.