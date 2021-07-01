Скандалы: Наказание без преступления

Верховный суд отменил приговор иркутскому жителю Борису Евстратьеву, осужденному на 18 лет за убийство и уже отсидевшему 7 лет

Основанием для отмены приговора жителю Челябинска стало решение ЕСПЧ о нарушении права на справедливый суд. Теперь уголовное дело направят на новое рассмотрение в Челябинский областной суд. Борис Евстратьев, который уже семь лет провел в колонии, до нового приговора будет содержаться в СИЗО. Эксперты указывают: отмена обвинительного приговора не дает гарантию, что мужчина будет оправдан.

Президиум Верховного суда РФ (ВС) 30 июня отменил приговор Челябинского областного суда от 19 февраля 2016 года, которым местный житель Борис Евстратьев был осужден на 18 лет лишения свободы за разбойное нападение и убийство предпринимателя. Уголовное дело направят на новое рассмотрение в Челябинский областной суд, сообщил “Ъ” юрист Валерий Шухардин.

Напомним, следствие утверждало, что в октябре 2013 года господин Евстратьев вместе с неустановленным лицом ворвался в коттедж в поселке Новый Кременкуль Сосновского района. Во время нападения хозяина дома застрелили, его мать избили, сломав руку, и связали вместе с супругой бизнесмена. Из дома преступники похитили 45 тыс. руб., а также вещи и два золотых кольца стоимостью около 42 тыс. руб.

Борис Евстратьев, которого задержали через полгода после преступления, свою вину полностью отрицал. До того момента он никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов, работал водителем на одном из предприятий Сосновского района.

Местные правозащитники, создавшие петицию в защиту южноуральца после обвинительного приговора, подчеркивали, что он не был знаком с убитым впоследствии бизнесменом, а в день преступления находился у себя дома с семьей.

Подозреваемым он стал после того, как принес свой охотничий карабин «Сайга» в отдел полиции Сосновского района — по просьбе следователей для производства экспериментальных отстрелов. По словам правозащитников, следствию «нужен был убийца во что бы то ни стало», поэтому баллистическая экспертиза «своего эксперта» идентифицировала «Сайгу» Евстратьева как оружие, из которого убили бизнесмена. Потерпевшие опознали в нем одного из нападавших, а второго преступника так и не установили.

Во время первого процесса сторона защиты представила доказательства, опровергающие результаты экспертиз и выводы следствия. В том числе защита указала, что показания потерпевших не соответствовали фактическим обстоятельствам дела. Первый приговор от 8 июня 2015 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей был оправдательным.

Однако ВС отменил это решение по апелляционному представлению прокуратуры и потерпевшей стороны.

При повторном рассмотрении дела суд просто не принял доказательства защиты к рассмотрению. В итоге облсуд признал Евстратьева виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем») и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»). В общей сложности южноуралец, которого задержали в апреле 2014 года, провел в местах лишения свободы уже семь лет. Наказание он отбывает в исправительной колонии строгого режима №6 в Копейске Челябинской области.

В середине декабря 2020 года ЕСПЧ вынес решение по делу «Евстратьев против России». Европейский суд установил, что процесс не был равноправным и состязательным: сторона защиты была лишена возможности представлять в суде свои доказательства, заключения экспертов; возражать на заключения экспертов со стороны обвинения; доказывать, что они получены с нарушением закона и содержат недостоверные результаты.

Валерий Шухардин заявил, что новый процесс стартует не ранее чем через месяц и, скорее всего, дело снова будут рассматривать с участием присяжных заседателей.

Приговора Борис Евстратьев будет дожидаться в следственном изоляторе. «Вместо того чтобы сегодня отпустить Евстратьева на свободу, президиум ВС незаконно избрал ему меру пресечения в виде ареста до 30 сентября. То есть в ближайшее время его из колонии доставят в СИЗО. Почему президиум пошел на явное нарушение закона, мне трудно объяснить. У них нет оснований и полномочий на то, чтобы избрать меру пресечения»,— говорит адвокат.

По мнению экспертов, определить шансы на кардинальное изменение приговора по этому делу довольно трудно. «В данном случае доступные для изучения основания для вынесения ЕСПЧ решения столь серьезны — нарушение права на защиту, что суд первой инстанции будет обязан как минимум принять все доказательства стороны защиты, отвергнутые при первом рассмотрении. Однако предугадать, каков может быть новый вердикт присяжных, нереально. Возможно, доказательства защиты, которые суд теперь будет обязан принять, убедят их в невиновности Евстратьева»,— говорит адвокат, доцент Уральского государственного юридического университета Евгений Витман.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов тоже считает, что решения ЕСПЧ и ВС РФ не гарантируют оправдание Евстратьева.

«Решение ЕСПЧ касалось допущенных судом нарушений при осуществлении процедуры доказывания и отсутствия оценки доказательств стороны защиты. Сейчас суду придется заново сопоставить доказательства сторон. Это вовсе не должно подразумевать превалирование одних перед другими»,— говорит юрист.

Юлия Гарипова