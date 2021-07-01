 

Синоптики пообещали россиянам аномально жаркий июль

01.07.2021, 15:24, Разное
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После рекордной жары в июне большинство россиян ждёт не менее аномальная погода в июле. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, в большинстве регионов страны температура воздуха будет превышать климатическую норму. Исключением станут лишь Урал, Западная Сибирь и западные регионы Красноярского края, где погода будет близка к нормальной. При этом осадки на всей территории России выпадут в полном объёме, сообщает Ura.ru.



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