У Псаки мозг давно привык послушно заходить в тупик

Не прошло и полгода после выхода на «арену» горячо нами любимой Псаки, как она снова выступила в своем репертуаре. И никого уже не удивляет, что пресс-секретарь Белого дома может быть столь некомпетентной. Причем не секретарша, подающая кофе, а сотрудник, коему по штату положено быть в курсе всего, что в той или иной мере касается США. Как говорится, должность обязывает.

Соединенные Штаты сферой своих национальных интересов считают чуть ли не весь земной шар. Должно быть, держать в памяти такой объем данных могут лишь люди незаурядные. Что же касается Джен Псаки, то эта дама явно не светоч разума. Может, она умело скрывает свои знания и способности ориентироваться в мировых событиях?

Возникает подозрение, что постоянные отговорки, кивание на отсутствие данных и отсылки к другим ведомствам — обыкновенный камуфляж, за которым скрывается высокообразованный человек, прекрасно владеющий всем, чем положено. А что положено знать американскому чиновнику такого ранга? Как минимум географическое положение стран, входящих в ту самую сферу влияния США, и все, что в них происходит.

Но что мы требуем от бедняжки Джен, когда американские президенты путают Иран и Ирак, а большинство жителей страны № 1 не отличают Австрию от Австралии и Швейцарию от Швеции. Менталитет у них такой. Вот и Псаки в который уж раз не сумела дать внятный ответ на вопрос американского журналиста. О чем? Да о только-только прозвучавшем заявлении Путина про взаимодействие ВВС США с эсминцем Defender:

«Координировались ли США с британским кораблем? И было ли это, как сказал Путин, провокацией?»

Зашедшая в тупик Псаки привычно отослала любопытного журналиста подальше в Пентагон, ответив:

«У меня нет ничего, чтобы подтвердить детали».

Зато показала, что про недавний саммит Байдена и Путина помнит и знает, что президент США нацелен улучшить отношения с Россией и делает для этого конкретные шаги. Ну еще бы Псаки этого не знать, скажете вы, если она в те дни все время мелькала рядом с Байденом!

И все-таки интересно, за какие такие заслуги ей вновь доверили пост пресс-секретаря Белого дома?

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