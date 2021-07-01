Вы сердитесь или замкнуты: как общаться с партнером, когда вам больно

Когда людям делают больно, они часто поступают контрпродуктивно. Речь идет либо об отстранении, либо об агрессивности. Эта тактика является ошибочной, поскольку так решить проблему крайне сложно. Нужно сделать несколько правильных шагов, и ситуация сама по себе наладится.

Настройтесь на положительный результат

Некоторые люди ошибочно полагают, что выражение их эмоций однозначно закончится плохо. То есть, вы не станете ничего говорить и предпочтете замолчать, погружаясь в свою обиду. Или станете предъявлять претензии, и это также не найдет адекватного понимания. Если так рассуждать, проблема не будет решена, она перейдет в статус хронической. И когда-нибудь, когда не останется сил терпеть, вы выскажете все, что накопилось. После этого отношения могут не только ухудшиться, но и вовсе прекратиться. Чтобы этого не случилось, представьте себе самый добрый диалог, который только может произойти между вами и партнером. Будьте уверены в том, что он вас поймет, а если нет, вы сможете ему все объяснить. Настрой на позитивный результат поможет вашему разговору стать более конструктивным. Ваш подход и энергия будут всячески содействовать тому, что все получится самым наилучшим образом.

Правильно выражайте свои чувства

Начиная разговор о том, что их беспокоит, многие люди принимаются объяснять, как именно их обидели. То есть, что именно партнер сделал не так, что послужило поводом для обиды. Поскольку естественной реакцией любого человека является защита, партнер начнет оправдываться. И это не значит, что он признает свою вину и раскается. Наоборот, он будет стараться доказать свою правоту. Не факт, что это будет максимально тактично и в спокойном тоне. Если вы начнете оправдывать свои чувства («Я обиделась, потому что ты…» или «Мне больно, потому что ты…»), это тоже не приведет ни к чему хорошему. Лучше просто скажите о том, что вам больно или грустно, вы расстроены или опечалены. И все это без условностей. Не стоит никого обвинять и не оправдывать свои эмоции, все и так понятно. Произошло что-то неприятное, нужно вместе успокоиться, а затем сделать анализ ошибок. Причем максимально тактично.

Расскажите о своих планах

Не стоит ожидать, что партнер сам догадается о ваших планах. То есть, случилась неординарная ситуация, и вы обиделись. Не нужно утрировать обиду и представлять ситуацию в слишком преувеличенном виде. Озвучьте ваше решение проблемы, просто скажите о том, чего вы хотите. Этого будет достаточно для того, чтобы партнер вас понял. Не стоит тратить силы и время для оправдания эмоций, а также на то, с чем вы не согласны. Ваши планы будут означать то, что вы хотите наладить отношения и сделать это, как можно быстрее и качественнее (чтобы проблема была решена).

Примите точку зрения партнера

Когда вы предложите свой вариант, обязательно выслушайте партнера. Поскольку вы его не обвиняли, не упрекали и не оскорбляли, у него не будет желания и необходимости обороняться. Именно поэтому, скорее всего, он последует вашему примеру и также спокойно озвучит вам свою точку зрения. Если у него будет желание вспомнить, что он сделал не так (без вашего напоминания), и что послужило обидой, дайте ему такую возможность. Может, он сделал это случайно, не подумав, а сейчас искренне в этом раскаивается. Скорее всего, он поступит именно так, поскольку вы повели себя максимально мудро. Возможно, у него есть по этому поводу свое представление, которое не совпадает с вашей точкой зрения. В этом случае также не нервничайте, сохраняйте спокойствие и постарайтесь найти компромисс. Если между вами существует взаимопонимание, сделать это будет несложно.

Вместо заключения

В основном, люди делают друг другу больно не специально, особенно если речь идет об отношениях между влюбленными. Именно поэтому нужно оставаться мудрым и всегда надеяться на лучшее. Для этого нужно немного. Всего лишь беседа в спокойной обстановке и в доброжелательном тоне. Возможность высказать то, что сейчас тревожит, предложит свою версию решения проблемы и выслушать точку зрения любимого. Если поступать так всякий раз, как только возникнут какие-то недомолвки, дело никогда не дойдет до настоящей серьезной проблемы. Это будет всего лишь решение вопроса, когда «милые бранятся – только тешатся». Позитивный настрой на гармоничную жизнь будет лучшей для нее мотивацией.