Одни заедают стресс, другие едят на радостях: 4 знака зодиака, склонных к набору веса

Люди делятся на два типа: те, кто ест и не поправляется, и те, кто набирает вес, стоит лишь немного расслабиться. Согласно астрологии, женщины этих четырех знаков зодиака склонны быстро набирать лишние килограммы, если не заботятся о своей фигуре. В данной статье мы расскажем о представительницах зодиакального мира, которые чаще других имеют проблемы с весом, и какие советы им дают звезды.

Женщина-Овен заедает стресс

Женщины-Овны могут набрать вес за считаные дни, потому что с помощью еды они успокаиваются и заглушают негативные чувства. Когда Овен находится в состоянии стресса, он будто теряет контроль над собой.

Это может быть из-за множества неотложных дел, которые не получилось организовать, либо по причине неудачных отношений. Вместо того чтобы взять себя в руки и двигаться дальше, они начинают искать спасение в еде, выбирая соленые, жирные и хрустящие закуски.

Какой совет дают звезды: никаких вредных перекусов (чипсов, бутербродов и сладостей) и больше физической активности.

Женщина-Телец ест для удовольствия

Тельцы обожают вкусно поесть. Их ничто не способно порадовать больше, чем изысканная еда. У представителей данного знака утонченный вкус и большая любовь к сладкому.

Женщины-Тельцы не могут отказать себе в маленькой радости, а когда хотят себя побаловать, то скупают с полок разные пирожные и торты.

Какой совет им дают звезды: для стройной фигуры минимизируйте количество сладкого в рационе.

Женщина-Рак находит в еде утешение

Чуткая, эмоциональная и претенциозная, представительницы этого знака утешают себя вкусной едой, когда не получают от жизни того, чего хотят. Когда они страдают из-за неразделенной любви или когда не могут купить ту самую красивую пару туфель, женщины-Раки открывают холодильник и начинают готовить что-то вкусное, будь то пельмени, жареный картофель или мясо. Во всяком случае это однозначно не диетическое блюдо.

Какой совет им дают звезды: соблюдать здоровую диету и сократить количество жирных блюд.

Женщина-Весы наслаждается сладким

Когда ситуация выходит из-под контроля, женщина-Весы борется со всевозможными противоречивыми чувствами. В конце концов, она находит убежище в небольших расслабляющих и приятных занятиях, например, в наслаждении сладостями. Женщины-Весы очень любят сладкое, а в моменты одиночества, когда они чувствуют себя не лучшим образом, шоколад и мороженое – их лучшие друзья.

Какой совет им дают звезды: меньше употреблять сладостей и отдавать предпочтение легким блюдам, таким как суп.