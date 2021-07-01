В Крыму призвали Зеленского прекратить разделение народов РФ и Украины

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала президента Украины Владимира Зеленского прекратить «тотальное разделение» стран и братских народов.

«Я бы рекомендовала Владимиру Зеленскому остановить тотальное разделение между странами, между братскими народами, ведь общая история и культура делает русских и украинцев близкими и родными», – сказала Гридчина, передает РИА «Новости».

По ее словам, Зеленский продолжает делить народ на «своих» и «чужих». «Очевидно, что именно после прихода Зеленского к власти на Украине произошел триумф национализма, и попытки такого разделения давно происходят и в самой Украине», – подчеркнула Гридчина.

Ранее Зеленский, отвечая на слова президента РФ Владимира Путина в ходе прямой линии о том, что он считает русский и украинский народы единым целым, сказал, что в таком случае в Москве в ходу были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. В Кремле в ответ назвали Украину несамостоятельным государством.