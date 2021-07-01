Российские и белорусские ученые решили создать проект ДНК-идентификации

Ученые РФ и Белоруссии создадут проект ДНК-идентификации, позволяющий по ДНК в биологических следах определить возраст человека с точностью до пяти лет и внешние признаки, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Речи идет о программе «ДНК-идентификация», ее суть состоит в том, что наши ученые совместными усилиями разрабатывают инновационные генно-географические и геномные технологии идентификации личности. На основе учета индивидуальных особенностей человека, изучения генофонда региона Союзного государства», – отметил Фальков в ходе пленарного заседания VIII Форума регионов Белоруссии и России: «Научно-техническое сотрудничество РФ и Беларуси в эпоху цифровизации», передает РИА «Новости».

Министр отметил, что в результате этой программы, которая завершается в этом году, будут разработаны методы, позволяющие по ДНК в биологических следах определить возраст человека с точностью до пяти лет и его внешние признаки: цвет глаз, цвет волос и так далее.

По его словам, внедрение этих разработок важно для расследования тяжких преступлений, в частности, терактов, а также для идентификации жертв природных и техногенных катастроф, неизвестных солдат, поиска неизвестных солдат и граждан, погибших в Великой Отечественной войне.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею магистранта НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга, победителя всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Ольги Лавриченко о проведении серии хакатонов и образовательных лекций для разработчиков проектов в сфере искусственного интеллекта на базе платформы АНО «Россия – страна возможностей».