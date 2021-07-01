 

Песков о претензиях Чехии к России: Трудно использовать легитимную лексику

01.07.2021, 15:02, Новости дня
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Претензии Праги к Москве по инциденту со складом боеприпасов во Врбетице трудно комментировать, оставаясь в рамках легитимной лексики, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вся эта история с Чехией вообще трудно поддается анализу с точки зрения здравого смысла и очень сложно ее комментировать, оставаясь в рамках легитимной лексики, я бы сказал так. И действительно, объяснить это невозможно», – сказал Песков, передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

На днях чешский премьер Андрей Бабиш заявлял, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии. В этой связи чешские власти потребовали от российского руководства компенсировать ущерб от взрывов во Врбетице.

Москва сравнила заявления Чехии о компенсациях с вымогательством. 



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