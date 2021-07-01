 

Матч Англия – Украина перенесли из Рима в Санкт-Петербург

01.07.2021, 14:51, Разное
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УЕФА удовлетворил просьбу мэрии Рима о переносе матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу, который должен быть пройти в итальянской столице 3 июля.

Встреча сборных Англии и Украины состоится 4 июля в Санкт-Петербурге.

– К сожалению, ситуация с коронавирусом в Италии ухудшилась в последнее время, поэтому руководство страны обратилось к нам с просьбой найти новое место проведения матча. Санкт-Петербург показал себя с самой лучшей стороны во время Чемпионата мира 2018 года, а организация матчей в этом году вообще выше всяких похвал. Мы очень рады, что губернатор Петербурга удовлетворил нашу просьбу. Я убежден, что за оставшиеся несколько дней русские сумеют организовать всё на высшем уровне, – заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Как стало известно, украинские и английские болельщики смогут получить Fan ID по упрощенной схеме.

– Учитывая ситуацию, мы готовы выдавать документы максимально оперативно, я обещаю, что все болельщики смогут попасть на стадион. Петербург всегда был гостеприимным городом, мы с радостью примем всех желающих, в том числе лидеров Великобритании Украины. Хотел только напомнить о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию, – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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