Жительница Лондона рассказала о неожиданной встрече с Кейт Миддлтон и принцем Луи

Монаршие особы часто радуют подданных своим появлением на публике. Правда, чаще всего в рамках официальных мероприятий. Однако встретить принца или принцессу на улицах Лондона, как оказалось, тоже возможно. Например, сегодня утром повезло женщине Мэйлин Рэми, которая неожиданно столкнулась с Кейт Миддлтон и ее младшим сыном, 3-летним Луи, в Гайд-парке. Об этом жительница британской столицы рассказала в Twitter, и ее рассказ сразу же заинтересовал не только ее подписчиков, но и журналистов. Правда, Мэйлин перепутала принцев, решив, что перед ней Джордж (который уже, как взрослый, ходит с родителями на футбольные матчи):

Когда я подошла ко входу, я увидела маленького мальчика на велосипеде, мчащегося прямо на меня по тротуару. Он радостно кричал: “Я не могу ехать медленнее!”, в то время как его мама бежала позади него. Когда он приблизился, я расплылась в улыбке и громко его приветствовала. На секунду я остановилась, чтобы зафиксировать этот случайный, волшебный момент королевской встречи, потому что поняла, что только что столкнулась с герцогиней Кейт Миддлтон и принцем Джорджем! На тротуаре! В центре Лондона! – поделилась она своими впечатлениями от встречи. Сомнений в том, что мисс Рэми видела именно Луи, а не Джорджа, нет, ведь именно младший из Кембриджских ездит на велосипеде без педалей – беговеле. В этом смогли убедиться все подданные, когда Букингемский дворец опубликовал официальный портрет принца Луи по случаю его третьего дня рождения 23 апреля.

Принц Луи

Об этом вспомнили фанаты королевской семьи в комментариях к посту. Многие из них решили, что Луи растет активным, озорным ребенком:

У меня складывается впечатление, что Луи немного камикадзе. Мой сын был таким же в этом возрасте. Держу пари, что он ездит на беговеле со скоростью миллион миль в час, – написал один пользователь сети.Также интернет-пользователи отметили, что Луи Джордж очень похожи друг на друга и их нетрудно перепутать.

Луи очень похож на своего брата, и он такой высокий для своего возраста, что их легко было перепутать.

Напомним, третий ребенок герцогов Кембриджских родился 23 апреля 2018 года в 11:01 по лондонскому времени, о чем спустя несколько часов сообщили на Twitter-странице Кенсингтонского дворца. Вечером того же дня счастливая мать, малыш и отец – принц Уильям, который также присутствовал на родах, выписались из госпиталя – лондонской больницы святой Марии – и отправились домой. Принц Луи стал шестым правнуком королевы Елизаветы II и занял пятое место в линии наследования британского престола. Портрет к первому дню рождения Луи смотрите здесь.