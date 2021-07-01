 

Рада ввела электронные документы для гарантийного обслуживания техники

01.07.2021, 14:40, Новости дня
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Законопроект о внесении изменений в закон Украины “О защите прав потребителей” относительно гарантийных обязательств в электронном виде поддержало более 300 народных депутатов при необходимых 226: за принятие за основу – 330, в целом – 335.

Представлявший законопроект нардеп от “Слуги народа” Егор Чернев объяснил, что речь идет о диджитализации бизнес-процессов и улучшении сервиса гарантийного обслуживания.

В тексте принятого закона сказано, что “субъект хозяйствования может предоставлять потребителю доступ к эксплуатационным документам на технически сложные бытовые товары (паспорту или любому другому документу, который прилагается к товару) в электронном виде на официальном сайте производителя”.

Эксплуатационные документы потребитель может потребовать и в бумажном виде.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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