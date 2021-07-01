 

В Тернополе виновник ДТП, в котором погибли две девушки, сдался спустя 15 лет после аварии

01.07.2021, 14:40, Новости дня
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В октябре 2005 года в центре села Петрыкив автомобиль сбил двух девушек. Подруги в возрасте 16 и 18 лет получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель скрылся с места аварии.

Тогда правоохранителям удалось найти автомобиль и установить личность 26-летнего водителя, которого объявили сначала во внутригосударственный, а потом и в международный розыск. Ему инкриминировали ч. 3 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Однако установить его местонахождение не удавалось.

Теперь водитель сам пришел в полицию и признался в содеянном. Он задержан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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