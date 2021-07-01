 

Поклонники восхищаются танцем Пугачевой и Орбакайте на вечеринке Галкина

01.07.2021, 14:36, Разное
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Несмотря на то, что свое 45-летие Максим Галкин отпраздновал несколько недель назад, поклонники до сих пор обсуждают звездную вечеринку. Многих в Сети поразил зажигательный и энергичный танец 72-летней Аллы Пугачевой с дочерью Кристиной Орбакайте.
Супруг Примадонны в этом году решил с размахом отметить свое день рождение. На празднование были приглашены многие российские знаменитости. Внимание гостей было приковано не только к самому имениннику, но и к Алле Пугачевой. Сначала она трогательно поздравила мужа с 45-летием, после чего звездная пара продемонстрировала страстный поцелуй. В конце вечера звезды начали зажигать на танцполе. Супруга Максима Галкина пустилась в пляс со своей дочерью. В какой-то момент активность достигла пика и Кристина Орбакайте даже избавилась от обуви, продолжив танцевать босиком.

Гости вечеринки и пользователи Сети были шокированы тем, что у Примадонны столько энергии. Многие поклонники писали, что артистки – пример для многих людей. Пугачеву и Орбакайте назвали «принцессами» и поблагодарили певиц за то, что они могут поднять настроение всем окружающим.



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