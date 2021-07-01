Эксперт назвал возможные осложнения, которые появятся у певицы МакSим после победы над пневмонией

Эксперт объяснил, какие осложнения могут возникнуть у певицы МакSим после того, как она победит пневмонию. Отмечается, что есть риск появления опасных последствий.

Певица МакSим оказалась в одной из столичных больниц в середине июня. Ее госпитализировали с поражением легких, которое составляло 40%. До этого Марина Максимова сдавала тесты на коронавирус, но они показывали отрицательный результат. За информацией, которая сейчас появляется о состоянии здоровья знаменитости, следят миллионы поклонников. Сначала прогнозы медиков были оптимистичными, но потом артистке резко стало хуже.

Поскольку болезнь прогрессировала, врачи приняли решение о введении Марины Максимовой в искусственную кому. Кроме того, ее подключили к аппарату ИВЛ. Вскоре стало известно, что поражение легких выросло в два раза. Тогда МакSим перевели на аппарат ЭКМО, который помогает легким лучше выполнять свои функции.

Эксперт рассказал, что в большинстве случаев пневмонии поддаются успешному лечению, но все зависит от организма человека, особенностей иммунитета, возраста. На процесс выздоровления влияет наличие сопутствующих патологий, причем не только тех, которые затрагивают органы дыхания. После воспаления легких может развиться пневмофиброз, когда здоровые ткани легких заменяются фиброзной. Важно учитывать индивидуальные особенности организма, принимать во внимание, имеется ли склонность к данному осложнению.

Источник: www.passion.ru