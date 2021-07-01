Скандалы: Иркутский лифт ему товарищ

Сын бывшего губернатора-коммуниста Андрея Левченко и его партнеры заработали миллиард, ограничив конкуренцию на установку подъемников

Следственный комитет закончил уголовное дело о мошенничестве и ограничении конкуренции, по которому обвиняемыми проходят Андрей Левченко — депутат законодательного собрания Иркутской области и сын экс-губернатора региона, а также еще четверо фигурантов. По версии следствия, незаконная борьба с конкурентами при поставках и установлении лифтов принесла им порядка 1 млрд руб., а мошенничество — не более 55 млн руб. Причастность к афере сами обвиняемые отрицают, отмечая, что лифтовое оборудование было поставлено в полном объеме и исправно функционирует.

Обвиняемыми в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и п. »в» ч. 2 ст. 178 (мошенничество в особо крупном размере и ограничение конкуренции, причинившее особо крупный ущерб) УК в зависимости от роли каждого из них, проходят вице-президент Национального лифтового союза и глава комиссии общественного совета при Минстрое России Сергей Чернышов, бывший топ-менеджер ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ) Дмитрий Коженов, гендиректор иркутского ООО «Звезда» Олег Хамуляк и его заместитель по экономике Антон Рябикин, а также депутат законодательного собрания Иркутской области член КПРФ Андрей Левченко, сын бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко.

Уголовное дело возбуждено еще 20 февраля 2019 года дознавателем полиции в Иркутске по факту подделки документов (ч. 3 ст. 327 УК), затем в нем появились мошенничество и ограничение конкуренции. 19 ноября 2019 года объединенное уголовное дело было передано для дальнейшего расследования в Москву в главное управление по расследованию особо важных дел СКР.

В части мошенничества было установлено, что Олег Хамуляк и его сообщники в октябре 2017 года предоставили министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложные документы к заявкам на участие в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования, а также лифтовых шахт.

Затем господин Хамуляк совместно с Андреем Левченко, который являлся предпринимателем, заключил с иностранной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму 167 млн руб., который предоставил в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса. После этого в схему была привлечена так называемая фирма-»прокладка», что позволило, считает следствие, необоснованно увеличить стоимость работ до 319 млн руб. Изначально в СКР полагали, что своими действиями обвиняемые нанесли ущерб в 185 млн руб., но в окончательной редакции обвинения он сократился до 55 млн.

При этом ущерб от предполагаемого ограничения конкуренции остался прежним. Следствие, опираясь на выводы ФАС, установило картельный сговор между ООО «Звезда», ОАО ЩЛС и ООО «Мосрегионлифт». Действия участников сговора, как считают в СКР, были направлены на создание условий, при которых цена на работы, связанные с массовой заменой лифтов в Иркутской области, которая проводилась в то время, не снижалась. А соответствующие подряды на торгах, проводимых Фондом капремонта многоквартирных домов, распределялись между участниками сговора.

Сейчас, как сообщил “Ъ” адвокат господина Левченко Дмитрий Аграновский, обвиняемые знакомятся с материалами своего уголовного дела, в котором около сотни томов.

При этом в отличие от остальных обвиняемых господа Левченко и Рябикин содержатся в СИЗО. В последний раз Басманный райсуд продлил им арест до 20 августа, тогда как господин Хамуляк, частично признавший свою вину, уже находится под подпиской о невыезде, а двое других обвиняемых — под домашним арестом.

Защита полагает, что в столь строгой мере пресечения, как содержание в СИЗО, нет никакого смысла, поскольку расследование завершено, доказательства собраны, а ознакомление с материалами следствия, напротив, затягивается. Читать материалы дела господину Левченко приходится в самом строгом из столичных СИЗО — «Кремлевском централе», и при этом еще в условиях всевозможных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Уголовное преследование своего подзащитного адвокат Аграновский связывает больше с политикой, чем с предпринимательской деятельностью, в том числе с его отцом, отмечая, что по большому счету от действий обвиняемых никто не пострадал — лифты были поставлены в полном объеме, установлены и исправно функционируют.

Николай Сергеев