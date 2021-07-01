 

Московский бизнес получил поддержку на сумму 560 миллионов рублей

01.07.2021, 14:30, Разное
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Мэрия Москвы продолжает оказывать поддержку столичному бизнесу. Так, экспертная комиссия Департамента предпринимательства и инновационного развития города одобрила очередную партию заявок на получение субсидий и грантов для бизнеса. На сей раз было рассмотрено 225 заявок на общую сумму 244 млн. рублей. Всего же на данный момент выделено в два раза больше денежных средств.

“С начала года московским предпринимателям одобрили 500 заявок на общую сумму 559,5 млн. рублей. Наибольшей популярностью у бизнеса пользуются компенсации по экспортным контрактам, франшизе и за участие в выставках”, — отметил руководитель профильного Департамента Алексей Фурсин.

Отмечается, что основная часть средств направлена столичным компаниям-экспортерам. Они получили 32 гранта на общую сумму 84 млн. рублей и еще семь субсидий на 4,3 млн. рублей. Кроме того, более 77 млн. рублей распределили между 78 предприятиями, работающими по франшизе.

Три компании запросили субсидии на сумму почти 15 млн. рублей для создания нового или модернизации существующего продукта. Девять резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера получат 6,5 млн. рублей на компенсацию расходов по приобретению оборудования и уплате процентов по кредитам.

Важно отметить, что общий объем поддержки экономики Москвы в рамках федеральных и городских антикризисных мер составил около семи млрд. долларов. В 2020 году столичное правительство приняло пять пакетов антикризисных мер поддержки бизнеса на общую сумму порядка 90 млрд. рублей.



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