Стали известны подробности о зарезавшей школьника девочке из Братска

Подозреваемая в убийстве школьника в Братске девочка состояла на учете полиции с 2016 года – с 11 лет, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

«В 11 лет она за нанесение побоев была поставлена на учет в полиции. К уголовной ответственности не привлекалась, как несовершеннолетняя. Ее родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Семью постоянно посещали по месту жительства, проводили профилактическую работу», – пояснили в ведомстве РИА «Новости».

Там отметили, что «девочка не поддавалась воспитанию», а в 2019 году попалась на краже.

«Судом ей тогда были назначены применительные меры воспитательного воздействия», – указали в ГУ МВД.

Она проживет в поселке Кузнецовка Братского района. Воспитывалась в многодетной семье, кроме нее в семье еще четверо детей. У семьи есть подсобное хозяйство, благоустроенный дом, в семье не злоупотребляют алкоголем. Отец работает токарем, мать – домохозяйка. Девочка окончила девять классов, училась в техникуме, но забрала документы.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемой в заключении под стражу.

Напомним, девочка-подросток в Братске во время ссоры с 14-летним школьником ударила его ножом, он скончался в скорой помощи, заведено уголовное дело об убийстве.