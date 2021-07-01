 

Российским синхронисткам запретили выступать на Играх с изображением медведя на купальниках

01.07.2021, 14:08, Новости дня
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Российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в Токио с изображением медведя на купальниках, сообщила пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина.

«Дуэтные программы будут теми же, что мы показывали на чемпионате Европы – произвольная программа «Пауки», техническая программа «Калинка». Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями – пришлось убрать из композиции название нашей страны, которое звучало на английском языке, и пришлось заменить эскизы купальников – на них был нарисован медведь. Изображение медведя использовать запретили. Но это не главное – программа остается та же, технические элементы такие же сложные и интересные, мы готовы ко всему», – передает ТАСС слова Ромашиной.

«Что касается групповой программы – техническая программа «Кадриль», новая произвольная программа – все увидите в день старта», – добавила она.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В синхронном плавании будут разыграны два комплекта наград. В соревнованиях дуэтов Ромашина выступит со Светланой Колесниченко.

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия.



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