Российским синхронисткам запретили выступать на Играх с изображением медведя на купальниках

Российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в Токио с изображением медведя на купальниках, сообщила пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина.

«Дуэтные программы будут теми же, что мы показывали на чемпионате Европы – произвольная программа «Пауки», техническая программа «Калинка». Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями – пришлось убрать из композиции название нашей страны, которое звучало на английском языке, и пришлось заменить эскизы купальников – на них был нарисован медведь. Изображение медведя использовать запретили. Но это не главное – программа остается та же, технические элементы такие же сложные и интересные, мы готовы ко всему», – передает ТАСС слова Ромашиной.

«Что касается групповой программы – техническая программа «Кадриль», новая произвольная программа – все увидите в день старта», – добавила она.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В синхронном плавании будут разыграны два комплекта наград. В соревнованиях дуэтов Ромашина выступит со Светланой Колесниченко.

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.

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