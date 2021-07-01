В Совфеде заявили об увеличении попыток ЕС вмешаться в дела России

Евросоюз кратно увеличил попытки вмешательства в дела России, используя санкционное давление и стремясь повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране, следует из заявления группы по мониторингу комиссии Софвфеда по защите госсуверенитета России.

«Рабочая группа зафиксировала кратное увеличение попыток вмешательства со стороны Европейского союза. ЕС в своей стратегии в отношении РФ сделал ставку на санкционное давление и попытки повлиять на общественно-политическую ситуацию в нашей стране», – говорится в заявлении группы по мониторингу, размещенном в Telegram комиссии Совфеда.

По официальным документам и заявлениям Европарламента, Еврокомиссии, Европейского совета и Внешнеполитической службы ЕС прослеживается, что Европейский союз «намерен продолжать под видом поддержки так называемого «гражданского общества» спонсировать отдельные политические силы на территории РФ и различные деструктивные организации», подчеркивается в заявлении.

Там же отмечается, что 28 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, которому Европейский совет «фактически поручил развитие инфраструктуры вмешательства во внутренние дела России, в очередной раз заявил, что ЕС будет искать новые способы поддержки своих политических ставленников».

Кроме того, в Совфеде отметили участившиеся информационные атаки на электоральные процедуры со стороны иностранных СМИ и иноагентов. «Мониторинг рабочей группы подтверждает, что под прикрытием наблюдения за выборами в Государственную думу планируются попытки дискредитации голосования и его результатов. С началом избирательной кампании участились информационные атаки на электоральные процедуры со стороны иностранных СМИ и иноагентов», – говорится в заявлении.

Эти выпады строятся на надуманных обвинениях и откровенных манипуляциях, поставляемых структурами, выдающими себя за наблюдателей, отмечают сенаторы. «Показательный пример работы сети антироссийских структур – недавний доклад иноагента «Голос» об ограничении пассивного права в РФ. В этом документе описание стандартных международных практик, используемых и в России, было смешано с надуманными цифрами и откровенно манипулятивными оценками», – подчеркивают законодатели.

По их словам, этот пропагандистский доклад был растиражирован в СМИ, финансируемых правительствами иностранных государств. Например, на «Радио Свобода (СМИ-иноагент) и Deutsche Welle.

Также рабочая группа предостерегает наблюдателей, в том числе и международных, от использования своего статуса для попыток вмешательства в электоральный процесс.

«Так, сохраняются опасения относительно истинных намерений наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ. Организация известна своим предвзятым отношением к российским выборам. Рабочая группа внимательно изучила доклад миссии по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ и констатирует, что в документе под видом мнений «заинтересованных сторон» содержатся заготовки для последующих попыток дискредитации голосования. Судя по формулировкам, БДИПЧ ОБСЕ ретранслирует пропагандистские уловки НКО-иноагентов. Это подтверждается и тем фактом, что большая часть НКО, с которыми встречалась миссия, включены в реестр иноагентов», – указывается в заявлении законодателей.