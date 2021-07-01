Мнение: Путин – как Чумак…

В сентябре отцу исполнится 85. Каждый день утром и вечером он гуляет по 5-6 км – 10-12 км за день. А после утренней прогулки встречается с друзьями-товарищами, самому молодому из которых – под 80, самому зрелому – за 90. Старики часами обсуждают произошедшее в Казани, в Татарстане, в России, в мире…

Вчера встречи в «клубе ветеранов» и обсуждения не было. Потому что вчера отец и его друзья-товарищи смотрели «прямую линию» Путина.

– Узнал что-нибудь такое, чего раньше не знал? – спросил я отца (мы с ним каждый день созваниваемся).

– Нет, не узнал – ответил отец и добавил.- Люди смотрят президента не для того, чтобы что-то узнать. Путин в телевизоре – это как сеанс психотерапии. Можно даже не включать звук….

– И смотреть на экран, как когда-то смотрели на сеансы Чумака и Кашпировского?

– Не шути… – одернул меня отец. – Людей уже приучили, что без Путина в стране начнется вакханалия. Что Путин – это стабильность. А когда люди видят Путина в телевизоре, они успокаиваются, значит, в стране все спокойно, стабильно…

И это я еще не пошутил, что впору во время «прямых линий» Путина выстраивать перед телевизорами банки с водой. И президент прямо из телевизора зарядит воду. А потом или пить, заряженную Путиным воду, или натирать этой водой больные места…

Фотография отсюда

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