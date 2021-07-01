Анастасия Стоцкая и гроссмейстер Александра Костенюк о детстве, шахматах и сексизме в спорте

Мюзикл “Шахматы”, несмотря на трудности постановки и проката в условиях пандемии, с октября выдержал 200 показов, его посмотрели более 200 000 зрителей. Постановку режиссера Евгения Писарева и российской творческой команды заслуженно называют театральной сенсацией мирового уровня. Зрители с удовольствием наблюдают за увлекательным сюжетом, декорациями с оркестром на самом верхнем уровне конструкции, завораживающим световым и проектным оформлением, наслаждаясь музыкой легендарной группы ABBA.

В центре сюжета мюзикла “Шахматы” – захватывающая история соперничества российского и американского гроссмейстеров на фоне противостояния двух сверхдержав – СССР и США. Большая игра – и две женщины, которые неожиданно меняют весь ее ход. На кону не только личные и государственный интересы, но и, возможно, чья-то жизнь.

Исполнительница одной из главных ролей в постановке – Флоренс Васси – певица Анастасия Стоцкая и титулованная шахматистка Александра Костенюк устроили словесную дуэль и задали друг другу интересующие их вопросы.

Анастасия Стоцкая

Анастасия Стоцкая: Саша, ты в 5 лет научилась играть в шахматы, а в 7 уже выиграла первый чемпионат. Ты сразу поняла, что шахматы – твое призвание?

Александра Костенюк: Нет, конечно. И до сих пор не уверена.

Твоя сестра тоже шахматистка. У меня брат – актер, поэтому мы с Пашей всегда были близки и на одной волне. А как у вас складывались отношения с Оксаной? Было ли соперничество?

Мы начинали вместе, но свою карьеру шахматистки лет к двенадцати она уже закончила. Соперничество, наверное, было, но с ее стороны: ей казалось, что мне больше времени уделяют родители. Чаще говорили про меня, мои тренировки. Папа ездил со мной на турниры, а она, возможно, чувствовала себя несколько в стороне, но у меня такого впечатления не было.

Твоя дочь пошла по твоим стопам. Это был ее выбор? Или в семье, где все играют в шахматы, у нее не было вариантов? Мои двое детей довольно артистичны, но не знаю, хотела бы я, чтобы они пошли по моим стопам.

Она не пошла по моим стопам. Она знает правила, но в шахматы не играет, ей не нравится. Это был ее выбор. Думаю, что стечение обстоятельств, увлечения определяют круг общения человека. Так получилось, что она росла там, где детских шахматных кружков не было, соответственно, не было и этого фактора. Если бы она попала в секцию, где были бы еще девочки-подружки, тогда она, возможно, продолжила бы играть. Сейчас она почти профессионально занимается теннисом.

Саша, ты выпускала шахматные прописи для умных ребят. Как считаешь, когда лучше отдавать ребенка в шахматы?

Это были шахматные прописи не для самых умных или одаренных, они просто так назывались – “Шахматные прописи для самых умных”. Подразумевается, что все дети, которые занимаются шахматами, самые умные. Когда отдавать на шахматы – сложный вопрос, надо понять, с какой целью вы отдаете ребенка. У меня есть “Школа шахмат Александры Костенюк”, которая работает уже много лет – в этом году мы будем отмечать ее 15-летие. Изначально мы начинали как маленькая студия для дошкольников, где шахматы – один из элементов подготовки к школе. Никакой целенаправленности, никаких спортивных амбиций у нас не было. Сейчас же в нашей школе выпустилось уже несколько поколений детей. И некоторые из них полюбили эту игру настолько, что пошли дальше в спортивные школы. Так что заниматься можно в любом возрасте.

Шахматы – это многогранный вид спорта. Маленькие дети могут играть с фигурками, просто знакомиться с ними. Дети постарше уже могут начать вникать в правила. Каждый ребенок индивидуален, но, как правило, большинство детей готовы к серьезным занятиям в пять лет, в том числе со спортивной направленностью. Но для тренировок ребенок должен обладать трудоспособностью, усидчивостью. Не все дети готовы на это.

В шахматах абсолютно другая атмосфера, нежели в театре. Здесь нет контакта со зрителями, обмена энергией, но откуда тогда у тебя появляется этот драйв снова и снова садиться за доску и побеждать?

У нас нет обмена энергией непосредственно со зрителем, хотя это не всегда так. Бывает, что турниры проводятся на сцене, и тогда ты чувствуешь внимание зрителей, их поддержку, но игра в шахматы не происходит в вакууме. Ты играешь против соперника, и с ним у тебя происходит и обмен энергией, и борьба. У каждого свой драйв: кому-то нравится побеждать, кто-то ищет в шахматах красоту. Каждая партия – это полотно.

Анастасия Стоцкая и Александра Костенюк

Саша, шахматы сочетают в себе искусство, науку и спорт. Что из этого тебе ближе?

Все понемногу. Раньше я говорила, что только спорт. Но время идет и борьба за самые высокие места на шахматном Олимпе для меня уже не столь актуальна. На первый план стали выходить другие аспекты: красота шахмат и их педагогические возможности. Еще шахматы – оригинальный способ борьбы человека с человеком.

Шахматы, в основном, мужская игра. Насколько сложно в этом мире пробиться женщине?

Да, есть такое сильное социальное предубеждение, что это мужская игра, но в последние годы все изменилось. Когда я только начинала играть, то была единственной девочкой на 20-30 мальчиков. Сейчас соотношение мальчиков и девочек стало примерно 60/40. К тому же такие фильмы и сериалы как “Ход королевы” очень помогают. Шахматы, как и другие виды интеллектуальной деятельности, которые считаются мужскими, хорошо показывают, что женщины могут добиваться серьезных успехов. Так что чем больше дочерей приведут играть в шахматы, тем больше шансов вырастить сильных шахматисток. Если мы хотим увидеть вторую Юдит Полгар, надо больше рассказывать девочкам и их родителям о том, что в шахматы можно и нужно играть.

Чемпионат по шахматам для мужчин и для женщин проводится отдельно, это правда? И если женщина может выступать в мужском, то мужчина в женском нет? Почему? Это ли не сексизм?

Не совсем так. Мы привыкли говорить про мужские и женские шахматы, но, на самом деле, есть женские турниры и есть Чемпионат, который мы по привычке называем мужским, но в нем имеют право принять участие абсолютно все. В ноябре этого года в матче за звание чемпиона мира сыграют действующий чемпион мира Магнус Карлсен и претендент на него, который отобрался в играх в Екатеринбурге, Ян Непомнящий. Но чемпионом мира может стать и женщина, если она докажет, что в состоянии выдержать вот эту многоступенчатую борьбу.

Когда люди говорят про несоблюдение прав женщин в шахматах, то они не имеют понятия, как шахматный мир функционирует – у женщин в шахматах больше возможностей. Они могут выступать в открытых чемпионатах, турнирах, брать “мужские” титулы. Все зависит от самой женщины – мне всегда было просто в мужской компании, а вот моя дочь отказывалась приходить в секции, где были только мальчики.

Когда ты смотришь наш спектакль “Шахматы” или сериал “Ход королевы”, насколько они передают реальную картинку турниров?

Сериал “Ход королевы” я очень ждала – история о шахматах, тем более на такой платформе как Netflix. Я не отношусь к тем шахматистам, кто принципиально не смотрит “шахматные” сериалы. Сериал я посмотрела сразу же после выхода. Интересная история. Возможно, мне было бы интереснее его смотреть, если бы он был основан на реальных событиях. Я очень придирчиво отнеслась к шахматной части. Были маленькие ошибки, в интернете уже много статей об этом.

Мюзикл “Шахматы” мне удалось посмотреть одной из первых, на премьере, правда, было много людей и это немного отвлекало. Мне понравилось, что мюзикл основан на настоящей, хоть и давней, истории. Поэтому тем, кто пойдет на мюзикл, посоветую изучить историю событий вокруг матчей Карпов–Каспаров и Спасский–Фишер. Конечно, это все собирательный образ. Мне показалось, что мюзикл с открытым финалом, который обрывается на полуслове, но это режиссерский ход. Зато атмосфера противостояния была отлично передана.

Александра Костенюк

Александра Костенюк: Настя, ты с самого детства на сцене. Помнишь момент, когда осознала, что музыка это не просто увлечение?

Анастасия Стоцкая: Честно говоря, не было такого переломного момента, когда я поняла, что музыка – моя жизнь. Все было естественно: с пяти лет я занималась танцами, сначала в одном ансамбле, потом в другом, где мы уже еще и пели. И у меня почти не было свободного времени: школа – ансамбль – дом. Таким было мое детство.

Я рано поняла, что буду поступать в театральный. Точнее, тогда я просто повторила за братом, который подал туда документы. Но время шло, и жизнь сама меня направляла в эту сторону. Мы перехали в Москву, брат поступил в театральный, к нам приходили его друзья, рассказывали байки, пели песни. Я приходила к нему на экзамены. Мне все это очень нравилось. Параллельно я занималась танцами, один год даже пела в студии при Хоре имени Пятницкого.

У тебя такая яркая и активная жизнь, а когда ты хочешь побыть сама с собой, то куда идешь?

Я встаю на самокат и еду по городу куда глаза глядят. Люблю ощущение большого города, какой-то невесомости. Просто поваляться, наверное, не про меня. Это уж когда я совсем устала, то сплю без задних ног. Люблю посвящать время себе: делать массаж, смотреть фильмы в кинотеатре, ходить на спектакли к коллегам, проводить время с близкими. И всегда стараюсь быть собой, кроме сцены, где приходится перевоплощаться.

Ты играешь порой по два спектакля в день. Расскажи, откуда берешь столько сил?

Основной источник сил для артиста – это сон. И стараюсь, конечно, придерживаться правильного питания, заниматься спортом. Все это тоже дает энергию.

Настя, в твоей жизни были десятки мюзиклов, а что лично для тебя есть особенного в “Шахматах”? Ты играешь сложную и драматическую роль Флоренс. Чем тебе нравится твоя героиня?

Каждая моя роль особенная. Роль Флоренс пришла именно в тот момент, когда и должна была, когда я была к ней готова. Эта партия “Шахматах” интересна тем, что она достаточна объемна и позволяет показать героиню в разных состояниях, раскрыть ее. Флоренс – вымышленный персонаж, поскольку женщин-секундантов в мире шахмат никогда не было, и мне пришлось максимально “достраивать” героиню. Она должна быть в окружении мужчин на равных. У нее меняется походка, она держит руки в карманах – это боец, “мужчина в юбке”.

У моей героини есть возможность быть сильной, преодолевать какие-то препятствия, связанные с взаимоотношениями с любимым человеком, с которым она еще и работает, но в какой-то момент чаша терпения переполняется, и она уходит от него. Она понимает, что он становится неуправляемым и переходит все границы. В итоге при всей своей силе, почти что мужским качествам, которые присущи Флоренс, дома она обычная женщина, которая хочет ласки, тепла, любви. Она ждет этого от мужчин и, как ей кажется, находит все в Сергиевском.

Спасибо режиссеру Евгению Писареву за то, что он дал этой героине возможность развиваться, не ставил рамки. Была свобода для творчества, можно было добавлять от себя, копать глубже и находить нюансы к разным партнерам. За счет этого роль обогатилась, а спектакль стал интереснее. Ну, и музыкальный материал в “Шахматах” очень сильный, сложный, который дает хороший тренинг для голоса.

Анастасия Стоцкая и Александра Костенюк

А ты сама умеешь играть в шахматы?

В шахматы я играла в детстве – с братом, друзьями… Сейчас, конечно, дети меньше играют в настольные игры, больше в компьютеры и смартфоны. Мой сын занимается шахматами, чему я очень рада. Кстати, в мюзикле “Шахматы” Сашенька играет эпизодическую роль сына советского гроссмейстера.

Правда, что конкуренция среди женщин в театре гораздо больше, чем среди мужчин?

Конкуренция, конечно, среди женщин больше в театре, потому что мужских ролей всегда больше, – это тренд во всей мировой литературе. Да и девочек, желающих стать артистками, гораздо больше. Обычно на курс парней берут больше, но на нашем курсе было больше девочек раза в 3-4.

Настя, на волне новой этики и феминизма все стали обсуждать, что гонорары у мужчин выше, чем у женщин. В шахматах тоже есть такая тенденция, и в театре. Что ты думаешь по этому поводу?

Я лично с этим никогда не сталкивалась. Никогда не слышала в своем окружении, что на одних и тех же должностях женщинам платят меньше, чем мужчинам.