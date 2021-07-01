 

“Отличная фигура”. 72-летняя Вера Вонг отпраздновала день рождения в мини-шортах. Фото

01.07.2021, 13:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На фото Вонг запечатлена в коротких шортах и белой футболке с изображением радуги. Свой образ она дополнила джинсовой курткой, шапкой и босоножками со шнуровкой.

“Хочу быть похожей на тебя, когда состарюсь”, – оценили образ дизайнера ее подписчики.

“У тебя отличная фигура”, – написали в комментариях поклонники дизайнера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от VERA WANG (@verawanggang)

Контекст:

Вера Вонг родилась в 1949 году в США. Ее родители переехали в Америку из Китая в 40-х годах прошлого столетия.

Вера Вонг в течение 17 лет возглавляла американскую редакцию Vogue, уступив свое место Анне Винтур в 1987 году.

В 1990 году она занялась созданием свадебных платьев и открыла свой салон. В нарядах от Веры Вонг выходили замуж многие знаменитости: Челси Клинтон, Иванка Трамп, Виктория Бекхэм, Аврил Лавин, Дженнифер Лопес, Дженнифер Гарнер, Шэрон Стоун и другие.

Месяц гордости (Pride Month) отмечается в июне. В это время ЛГБТ-сообщества со всего мира собираются вместе и отмечают свободу и гордость быть теми, кто они есть.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.02 / Маск считает курс биткоина завышенным

18.10 / Эрдоган обвинил Россию и США в поставках вооружения в Армении

24.08 / Третий этап проверки боеготовности начался в Белоруссии

25.08 / Британия задумалась о полном отказе от танков

03.09 / Эксперты: отравление Алексея Навального – это тест для Запада

20.11 / Сапронов: Если вакцины от COVID-19 окажутся эффективными, экономика начнет расти с третьего квартала 2021 года. Но до этого времени будет тяжело

27.05 / Россия подержала расследование ИКАО инцидента с бортом Ryanair

16.11 / “Мы восстановим наши хорошие отношения”. Санду анонсировала встречу с Зеленским

06.06 / «Сбербанк» внедряет новую систему для анализа общения сотрудников с клиентами

16.12 / Кабмин согласовал кандидатуры глав Запорожской и Ивано-Франковской ОГА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика