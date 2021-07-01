“Отличная фигура”. 72-летняя Вера Вонг отпраздновала день рождения в мини-шортах. Фото

На фото Вонг запечатлена в коротких шортах и белой футболке с изображением радуги. Свой образ она дополнила джинсовой курткой, шапкой и босоножками со шнуровкой.

“Хочу быть похожей на тебя, когда состарюсь”, – оценили образ дизайнера ее подписчики.

“У тебя отличная фигура”, – написали в комментариях поклонники дизайнера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от VERA WANG (@verawanggang)

Контекст:

Вера Вонг родилась в 1949 году в США. Ее родители переехали в Америку из Китая в 40-х годах прошлого столетия.

Вера Вонг в течение 17 лет возглавляла американскую редакцию Vogue, уступив свое место Анне Винтур в 1987 году.

В 1990 году она занялась созданием свадебных платьев и открыла свой салон. В нарядах от Веры Вонг выходили замуж многие знаменитости: Челси Клинтон, Иванка Трамп, Виктория Бекхэм, Аврил Лавин, Дженнифер Лопес, Дженнифер Гарнер, Шэрон Стоун и другие.

Месяц гордости (Pride Month) отмечается в июне. В это время ЛГБТ-сообщества со всего мира собираются вместе и отмечают свободу и гордость быть теми, кто они есть.

—