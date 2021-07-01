Рада отклонила предложение отменить принятый две недели назад закон о Нацсовете по телевидению и радиовещанию

Проект постановления поддержали 24 народных депутата при необходимых 226.

Документ предлагался представителями “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ), один из которых, нардеп Юрий Павленко, заявил о превращении Нацсовета в “карательный институт”. Представители других фракций не поддержали мнение коллег из ОПЗЖ.

Контекст:

Закон был принят 17 июня после рассмотрения сотен правок и с дракой в сессионном зале Рады.

Предполагается, что с помощью нового закона будет восстановлен конкурс и установлен перечень требований к кандидатурам на должности членов Нацсовета. Еще он определяет процедуру их назначения и прекращения полномочий, а также выплаты зарплат. Авторы закона аргументировали его внесение в ВР необходимостью “снизить политическое влияние на деятельность Национального совета”.

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