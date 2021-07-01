 

Гармаш: Крым становится главным инкубатором нового штамма коронавируса в России и оттуда разлетится по всему “русскому миру”

01.07.2021, 13:46, Новости дня
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В Донецке осталось всего одно ковидное отделение. В больнице Калинина. Оно уже переполнено. Было три, два закрыли. Это на фоне открытия “границы” с “ЛНР” и открытой границы с Россией, в которой вчера был зафиксирован пик суточной смертности за все время пандемии…

Хваленой российской вакцины нет. Привезли две партии, показали по телевизору, укололи избранных и на этом все закончилось. Обещают в июле, но когда точно и, главное, –  сколько… Учитывая, что даже в Крыму, где уже фактически началась третья волна пандемии, план вакцинации (по российским данным) выполнен всего на 30%, до оккупированной части украинского Донбасса очередь дойдет не скоро.

В то же время КПВВ с подконтрольной правительству Украины территорией по-прежнему закрыты, хотя на них вакцина есть… Это целенаправленная политика геноцида тех, кто лояльно относится к Украине (сторонники “русского мира” вакциной от Украины вряд ли пользовались бы).

Но главную проблему с ковидом в ОРДЛО ждите осенью. Когда жители “республик” начнут возвращаться с сезонных работ и отдыха в Крыму. Нужно сказать, что полуостров становится летом основным местом отдыха и работы для моих земляков, лишенных возможности выехать в Украину или через нее в другие страны. Поэтому все едут в Крым. А там жажда денег оккупационных властей превышает риски пандемии – карантинные мероприятия чисто символические. Тем более, россиянам тоже особо лететь некуда – Турция ж теперь тоже относится к кольцу врагов, которые “хотят уничтожить” бедную Россию… Так что Крым становится главным инкубатором нового штамма коронавируса в России и оттуда разлетится по всему “русскому миру”…

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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