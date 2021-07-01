 

Определенный вид боли может предупреждать о серьезном заболевании печени

01.07.2021, 13:42, Разное
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Медики заявили, что определенный вид боли способен предупредить человека о наличии серьезного заболевания печени. Долгое время симптомы могут отсутствовать, но по мере прогрессирования ожирения данного органа люди станут испытывать дискомфортные ощущения.
Неалкогольная жировая болезнь печени является опасной патологией, поскольку на протяжении длительного времени развивается без характерных признаков. Человек долго не узнает о наличии патологии, пока не пройдет специальное обследование. По мере прогрессирования состояния появятся два типа боли. С большей вероятностью их появление будет указывать на то, что орган уже поражен.

Иногда у пациентов развивается фиброз и НАСГ. Эти осложнения представляют собой опасные последствия от накопления жира в печени. Переход заболеваний в более серьезную стадию способен вызывать тревожные симптомы. Обратить внимание необходимо на тупую или же ноющую боль, которая появилась справа в верхнем углу живота. Также дискомфорт может появляться под правым ребром.

К иным симптомам относится резкая потеря веса, сильная усталость, вялость, неожиданная слабость. При любых подозрительных симптомах специалисты советуют обратиться к врачу.

Источник: www.medikforum.ru



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