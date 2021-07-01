 

Принц Гарри об отцовстве: «Это постоянное жонглирование»

01.07.2021, 13:42, Разное
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Принц Гарри пояснил певцу Эду Ширану от отцовстве. Он заявил, что воспитание двоих детей можно сравнить с постоянным жонглированием.
Несколько дней назад принц Гарри прилетел в Лондон. Он посетил мероприятие, посвященное теме тяжелобольных детей. На нем тажке появился Энн Мари и Эд Ширан. Принц Гарри насчет отцовства пообщался с певцом Эдом Шираном. У последнего ребенок появился в прошлом году, он поздравил супруга Меган Маркл с рождением долгожданной дочери. Артист поинтересовался, как семейная пара справляется с двумя детьми. Принц Гарри заявил, что приходится прибегать к постоянному жонглированию.

На премии супруг Меган Маркл рассказал, что маленькая Лилибет является очень спокойным ребенком. Складывается ощущение, что ей нравится, когда двухлетний Арчи бегает вокруг и кричит.

Напомним, что Меган Маркл подарила дочь принцу Гарри месяц назад. Девочку назвали в честь принцессы Дианы и королевы Елизаветы II. После родов герцогиня Сассекская и малышка чувствовали себя хорошо. Сейчас актриса восстанавливается и привыкает к роли матери двоих детей.

Источник: www.ok-magazine.ru



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