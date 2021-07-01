 

Экономист Головачев сообщил о зашедшей в тупик Украине: Прямая вина Зеленского

01.07.2021, 13:36, Разное
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Эксперт заявил, что на Украине необходимо провести досрочные президентские выборы и выборы в Верховную раду, потому что страна зашла в тупик по многим направлениям. По мнению Головачева, ответственность за неудачи во внутренней и внешней политике полностью несут нынешние власти. “Прямая вина Владимира Зеленского”, – подчеркнул он.

Специалист рассказал, что главный провал лидера Украины связан с Донбассом. Президент обещал избирателям положить конец вооруженному конфликту на юго-востоке страны, но так и ничего не сделал для этого. Весной этого года ситуация на линии соприкосновения обострилась: количество обстрелов со стороны Киева выросло в несколько раз.

Владимиру Зеленскому следует набраться смелости и объявить о новых выборах главы страны, дать возможность обществу выйти из всех тупиков, считает Андрей Головачев. Избиратели совершили ошибку, когда отдали свои голоса за бывшего актера. “Украинцы не должны пять лет нести свой крест за эту ошибку”, – написал экономист на своей странице в “Фейсбук”.

Ранее Владимир Зеленский выразил желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию в Донбассе. Есть ли у лидера Украины шанс на переговоры с коллегой, Вы узнаете из этого материала.



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