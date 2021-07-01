Мнение: Не щипцы, а крючки

Опубликую сегодня все ответы на задачи испытания, чтобы участники могли сравнить свои.

Тогда же расскажу, как будет работать проверочная комиссия.

Задачи с испытания публиковать для разбора больше не буду.

Не получается у вас, друзья, отличать крючки от щипцов.

Вы думаете, что отличаете, но когда начинаете описывать, понятно, что нет.

И разборы всех почти задач это в очередной раз показали.

Когда вы описываете приемы, вы всегда почти описываете щипцы. Приемы и щипцы для вас синонимы. Немудрено, что в жизни вы не можете избавиться от щипцов, и если вдруг одни убираете, другие достаете.

Единственное, когда щипцы вы не описываете, это когда речь идет о каком-то этическом моменте.

Вот этика для вас – это что-то самоотверженное, от слова “отвергать себя”, отказываться от своих интересов ради других.

Когда вы упоминаете какой-то этичный поступок, ваши комментарии выглядят пафосно, но и пылко, и щипцы вы не описываете.

В случае с хищниками этичных поступков мало, и вы стараетесь их выдумывать.

Например, задачу про подругу все разобрали чуть лучше, потому что сфокусировались на том, как этична была Ира, как она помогала подруге, а та поступила с ней подло, и парни тоже поступили подло, а Ира на их фоне – красотка. Никаких Ириных щипцов вы не описали, к счастью, только то, как она метала всем корм, а ей в ответ плевали в душу. Вы даже не обратили внимание, что Ира влипла в эту историю из-за того, что помогала подруге мимо границ и в отношениях с подругой у нее были векторы слива. И что вся ее “этика” – не этика, а глупое поведение. К счастью, Ира умеет держаться в границах, поэтому вырулила из некрасивой истории красиво.

Во всех других историях вы тоже старались восхищаться Ирой, но получалось фальшиво, потому что этических поступков Ира не совершала, она вообще хищницей была. Можно было посмотреть, как красиво она общается, какие у нее хорошие границы, но вы границ не видите почти, а красота у вас синоним этики.

И если вы думаете, что такая любовь к этике делает вас очень этичными, совсем нет.

Вы одобряете этику в других, хвалите чужую этику, но для себя никакой этики вы бы не хотели. Потому что этика для вас – это отрицание своих интересов, действия в пользу другого и против себя. Этику, которая сочетается со своими интересами, вы плохо себе представляете, потому что действовать в своих интересах для вас – это манипулировать другими. А если манипулировать другими, то какая же этика?

И получается печальная картина.

Когда вы описываете стратегию хищника, вы рисуете, как он пробирается на чужую территорию с щипцами.

Причем если Рома хотя бы придумывает остроумные ловушки, Ира у вас просто просачивается в щели.

Давайте, чтобы не быть голословной, я цитаты из последнего разбора приведу.

“Наверное, то что она называет засохшей улиткой на самом деле ее желание дразнить Дэна, но при этом без эмоциональных разрядок”

Вот это сочетание “называет так, а скрывает под этим манипуляции” – это ваше постоянное.

В другом контексте “дразнить” означало бы что-то хорошее, игривое, но здесь – манипуляции под прикрытием.

Вы как ее подруга, которая никак иначе не могла объяснить успех Иры, как манипуляциями и разводами мужчин. И она искренне так думала, не врала, так и думала.

“Показалось, что Ира сделала для Дэна преграду вначале знакомства, что он сам себя не щипцевал по отношению к Ире. Пока они общались СЗ Иры немного выросла, встречу она не инициировала, возможно даже увиливала от встреч, общалась не часто, в отличии девушек которые щипцевали и пытались доить Дэна.”

Она ему сделала преграду в виде своего мужа. Специально для Дэна постаралась и сделала преграду, чтобы его не доить.

Вас почитать, так хищники из кожи вылезают, чтобы получить кого-то, хотя на выращивание высокой СЗ у них идет сил меньше, чем у вас, чтобы начать диалог в Тиндере.

И вам никак не удается сформулировать что-то про непринужденность и спонтанность, у вас всегда получается труд и пот, скатывающийся градом.

“Может быть ее поведение своего рода щекотка короны равенства. У Дэна такое: почему я должен?! — а у Иры: мурр, не должен, не должен…”

Вот здесь посмотрите, как противно Ира выглядит. “Мурр” взято из другой истории, где мужчина ей делал предложение и требовал ответа. То есть Ира мурлыкала, чтобы мужчину утешить. А здесь предполагается, что мужик ей “да не должен я тебе ничего”, а она ему “мурр, я сама, я сама”.

И вот так женщины постоянно пишут о ней. С “восхищением” и страхом, как она подстилается. И не хотят видеть, что это они подстилаются, потому что “мурр” отвечают на всякую дрянь, когда на дрянь нельзя мурлыкать.

“Она делает шаг в сторону и направляет его внимание на то, что бы он сделал, когда увидит ее голой. Для Дэна это крючок. Он начинает думать об этом. И так его желание вирта вырастает в желание встретиться”

Здесь Штурман описывает, как она направляет внимание щипцами, властно.

“И Ира гомеопатическими средствами, маленькими шариками, лечила-разогревала его, виртом. Интересный, может и новый способ для Иры”

Представьте себе эту мать Терезу, как она засучив рукава, надев шапочку с красным крестом, лечила мужика виртом в гомеопатических дозах, чтобы выходить, чтобы вытянуть.

Причем автор комментария думает, что Ира виртом не умела заниматься раньше. Автор умеет, а Ира нет.

“Ирин ответ похож на небольшую пику. Вот она такая горячая ласкает его, а он лежит и неловко шутит.”

Здесь даже визуальная картина деформировалась.

Почему Ира лежит? Она в одежде, в обуви, вошла в номер Дэна. Не скидывала с себя ничего.

Он один снял рубашку, она подошла и стала целовать его.

Откуда картина, что он завалился на кровать, а она насела сверху или навалилась?

Это же противоположное тому, что было.

Она увидела его голую грудь, погладила и немного поцеловала, не удержавшись при виде красоты.

И все, потом хотела домой идти.

Представляете, насколько искаженно вы все себе рисуете?

“Здесь крючок в шаре. Он ничего не делает, а Ире все равно нравится как есть и раз ничего другого нет, то и не надо”

Это мужчина написал. С состраданием к убогой Ире, которой не дают, а она и крошкам рада.

И при этом, друзья, нет никакого сомнения, что вам нравится Ира.

Особенно девушкам.

Но она вам нравится как загадочная зверушка, которая делает то, чего вы боитесь.

Вы боитесь унижаться, а она унижается и получает успех. Так вам кажется.

И вы, преодолевая отвращение и страх, перешагивая через свое табу, подражаете Ире и можете пойти унижаться и сливаться.

Это происходит потому, что вам унижение ее померещилось, это ваш глюк.

И фокус хищников в том, что вам все время мерещится то, чего они не делают.

А то, что они делают, вы не видите.

Если бы в жизни их встретили, тем более бы все увидели по-своему.

Может попробуем разобраться, чем все-таки крючки отличаются от щипцов?

Вот в истории про Рому я предложила подумать, почему он не мог повторять “прости меня, прости меня”, а повторял свой вопрос, любила ли она его раньше?

Никто толком не сформулировал. Но, друзья, когда вы обращаетесь к человеку с призывом что-то делать, чего он не очень хочет, вы Штурман, и ваш запрос мимо границ. Это вызывает у человека сопротивление, раздражение. И даже если вы умоляете его, вы все равно призываете что-то делать для вас и давите. Это щипцы. Это вызывает обратную реакцию.

У рыбаков табу на щипцы, они не трогают чужие границы.

А вопрос, любила ли она его, вопрос в границах. Это не призыв, не требование, не приказ, не просьба, это вопрос про его прошлое, и то что Рома этим прошлым так дорожит – шар женщине, которая его любила.

Вот почему повторяя вопрос в границах, Рома может влиять на фокус женщины и давая ей отрефлексировать любовь. Повлиять на фокус можно только, не трогая границ. Когда Геббельс сказал, что пропаганда – это повторения, многие подумали, что любое повторение. Но нет, только то, которое в границах. Потому что когда вы касаетесь границ, человек напрягается, раздражается, настораживается. И если ему повторять, взорвется. А если удается делать что-то с человеком, не трогая его границ, он ваш.

Это принцип гипноза и принцип любого влияния. Влиять напрямую нельзя, только через приглашение. Так устроена человеческая психика, что она сопротивляется прямому влиянию. А непрямое часто воспринимает как свое желание.

Но рыбаки и хищники обходят границы не из хитрости. Они обходят границы, потому что видят их, и для них это запретительный знак: чужая территория.

Нельзя же сказать, что вы обходите яму на дороге или собаку или чужой чемодан, потому что хотите этим всем манипулировать? Вы обходите, потому что видите это и не хотите натыкаться.

Вы не можете понять истории Иры, потому что для вас чужие границы – это фикция, и вам кажется, что обходить эту фикцию можно только из хитрости, а иначе и смысла нет.

Вот вы пишете, что Ира лечила Дэна гомеопатией. И что она врала про засохших улиток.

Но Ира ничего не врала и для нее ситуация, когда все развивалось настолько медленно – нонсенс.

Она привыкла к быстрому развитию, к динамике СЗ за день или два общения, а здесь Дэн симпатизировал ей, она симпатизировала ему, но развивалось все очень медленно. Она видит причину в своих отношениях с Ромой, со своей стороны, и в проблеме Дэна с его стороны.

Она была засохшей улиткой, но все-таки анти-Штурманом как всегда, потому что не пыталась определиться. Не пыталась расставить все точки над и, в том числе и сама с собой. Просто отдавалась течению. По отношению к Роме это было плохо, но он и сам тогда косячил, так что заслужил. А по отношению к Дэну это было нормально. Когда он совсем влюбился, он уговорил ее на встречу. Он ее именно уговорил, что видно по описанию, хотя Ира на этом не акцентировала особо. Вот ее колпачок, а не то, что вы думаете обычно.

Никто не сделал акцент на том, что Ира ведь и не посылала Дэна, продолжала вялую переписку. Все акцентировали только на том, что она его не тянула никуда. Не тянула – это понятно. А вот не бросала, потому что уважала его стремление к ней и потому что ее не раздражают подвешенные отношения, как анти-Штурмана.

Дальше все описали “крючок” как щипцы, когда Ира согласилась пойти в номер, целовала Дэна, но сослалась на следующий раз. Описали, как ее план по захвату, хитрому захвату.

Даже захваты Ромы – это не захват человека, а союз с его окружением. Напрямую даже Рома не действует и не ломится к человеку.

А Ира тем более. У нее даже планов таких нет никогда. Ни в одной истории.

Она никогда ни на кого не охотится сама. На нее сами все начинают охотиться.

Ни одного существенного момента никто не назвал.

А это значит, что в другой ситуации, где нет этих существенных моментов, вы сможете сами поступить так, и получится подкат с подставой, тройные щипцы.

Существенный момент в встрече с Дэном, например, – это то, что Дэн был очень смущен и сам трепетал при встрече. Именно поэтому Ира почувствовала желание к нему. Она же написала, что не хотела его, потому что не чувствовала в нем огня, а только мимими в переписке. А здесь почувствовала его огонь. Существенный момент, что Дэн сам снял рубашку и Ира проявила отзывчивость в ответ на его запрос. Существенный момент, что Дэн сам просил “просто полежать”, поэтому Ира оставалась в границах, когда предлагала снять с себя одежду в следующий раз.

Обычно рыбы ощущают свое желание независимо от желания второго. Их желание само по себе, а вот когда они думают, позволить себе это желание или запретить, они обращаются к желанию второго. У рапанов все еще хуже, они либо автоматически проецируют свое желание на другого, либо заметив нежелание второго, обесценивают как ЗВ. У рыб уже есть три этапа: сначала рефлексия своего желания, потом оценка желания второй стороны и свод воедино.

У человека с хорошими границами все не так.

Он изначально видит обратную связь, ему не нужно специально приглядываться, анализировать и измерять температуру второго. Он обратную связь очень хорошо и ясно видит. При чем у всех, а не только у тех, на кого он положил глаз. И это непосредственным образом влияет и на его мотивацию. Как если вы видите добренькую собачку, вы испытываете желание погладить ее, а если собачка злая, то у вас такого желания не возникает. Не в смысле, что вы боитесь откусанной руки, а просто не возникает желания. Признаки сексуального равнодушия люди с плохой эмпатией не распознают, потому что привыкли считать, что можно навязать другому желание. А люди с эмпатией видят отношение к себе и их влечение не возникает вразрез с влечением других.

Поэтому то, что Ира не хотела Дэна и готовилась к дружеской встрече, а потом захотела, но считала, что хватит просто поцелуев, это было не специальное поведение, а спонтанное. Ира действовала спонтанно и позволила Дэну себя соблазнить. Он привык, что его все соблазняют, а в этот раз получилось, что он сам соблазняет Иру, сначала в переписке, потом уговорив на встречу, потом сняв рубашку, а потом воскликнув “Ирина, Ирина” и прося не останавливать его.

Он сам соблазнил Иру, а не она его. А она, если и делала что-то, то отвечала на его симпатию в границах.

Крючки как и колпачки проявляются не со стороны рыбака, а с другой стороны.

Рыбак делает крючки, реагируя на запросы в границах. Запрос человека превращается в крючок.

Чем больше запрос, тем легче появляется крючок.

Но даже самый маленький запрос, сталкиваясь с реакцией рыбака, может превратиться в крючок.

Дальше значимость рыбака растет, запросы к нему становятся больше, крючки тоже больше и так по нарастающей.

Для Дэна действительно стало крючком, что Ира общается с ним, не прекращает отношения, но и не определяет их статус.

Но если вы посмотрите, вы увидите, что Ира не делала этот крючок специально, он сам сделался из-за того, что ей комфортно в подвешенном состоянии, а Дэну нет, и из-за того, что мужская гендерная роль не у нее.

С поцелуями тоже получился крючок, но лишь потому, что Ира среагировала на расстегнутую рубашку в границах, учитывая свое желание, желание Дэна, и их ситуацию. Она выразила симпатию к его голой груди, но предложила не идти дальше сразу. Это не было лукавством или приемом, она действовала так, как ей хотелось, а хотелось ей поступать красиво. Она несвободная женщина, к тому же.

Видя хорошо поле, границы и свою фигуру, рыбак всегда поступает так, как красиво в данной ситуации.

Вот когда Ира сидела на яхте среди врагов, она вдруг подумала, что несмотря ни на что или даже благодаря, выглядит “особенно милой”. Ведь она не делала ничего плохого, а ее оклеветали, и оставались ей теперь должны с точки зрения поля. Вот откуда ощущения особенной милоты. И рыбак всегда хорошо видит, как он смотрится объективно, как выглядит его фигура в поле.

Рыбак видит, как все выглядит в поле, и поэтому ведет себя красиво, он только от таких поступков получает удовольствие. В отличие от хищников рыбаки еще и об этике всегда заботятся, это дает им дополнительную красоту. Но этика – это не то, что многие думают. Этика настоящая может быть только в плюс к хорошим границам, а не вместо них. Иначе это будет слияние, а слияние приводит либо к саморазрушению, либо к разрушению других. Без уважения границ нельзя отделить субъекта, а этика появляется только после того, как вы видите кроме себя других субъектов, а не только свои проекции.

Кажется, что крючок описать очень сложно из-за его спонтанности.

На самом деле достаточно увидеть, от кого запрос и сформулировать с учетом этого.

Попробуйте переформулировать в границах цитаты, которые я выше привела.