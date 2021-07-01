Мнение: Был такой роман у Виктора Гугова: “Мизерабли”, что на русский перевели как “Отверженные”.

Страны Европейского союза, граничащие с Россией, отвергли франко-германский план возобновления официальных встреч с президентом России Владимиром Путиным.

Это произошло после того, как лидеры ЕС заявили сегодня, что они хотят "изучить форматы и условия диалога с Россией", что открывает перспективу переговоров на высоком уровне без фактического принятия на себя обязательств.

Однако президент Литвы Гитанас Науседа, чья страна находится вблизи российской границы, предупредил, что блок должен оставаться "очень осторожным в отношении реальных намерений путинского режима", сравнив сделки с Путиным с "поручением медведю присматривать за медом".

'Мы должны иметь дело с Россией, но с большой осторожностью в отношении реальных намерений путинского режима', – сказал он сегодня на саммите ЕС в Брюсселе.

Пока что мы не видим никаких радикальных изменений в поведении России".

Если без каких-либо позитивных изменений в поведении России мы начнем взаимодействовать, это будет посылать очень неопределенные и плохие сигналы".

"Мне кажется, что мы пытаемся привлечь медведя сторожить горшок с медом".Европейский Союз глубоко расколот в своем подходе к Москве.Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в ЕС и играет ключевую роль в ряде международных конфликтов и вопросов, связанных со стратегическими интересами Европы, включая иранскую ядерную сделку, конфликты в Сирии и Ливии.Европейский тяжеловес Германия имеет там сильные экономические интересы, в частности, проект подводного газопровода NordStream 2.Другие страны, включая Францию, не хотят продолжать вести санкционную борьбу с Москвой, которая вредит торговле – как, например, недавние санкции, введенные за отравление лидера оппозиции Алексея Навального.ЕС обеспокоен тем, что Путин становится все более авторитарным и хочет дистанцироваться от Запада, а ЕС и НАТО пытаются привлечь Россию за стол переговоров на фоне низкой точки в отношениях.Встреча Байдена с Путиным в Женеве в начале этого месяца стала редким исключением из ледяного молчания последних месяцев, хотя вряд ли можно сказать, что эти два человека поладили: они рано прервали переговоры и после этого сделали отдельные заявления для прессы.Эстония и Латвия, которые непосредственно граничат с Россией, также глубоко обеспокоены тем, стоит ли обращаться к Москве, когда Минские соглашения, призванные обеспечить мир в Украине, все еще не соблюдаются.Эти соглашения были подписаны в 2014 году, вскоре после того, как Россия аннексировала Крым – шаг, который также побудил Запад ввести санкции.На востоке Украины все еще продолжается конфликт с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

Исток.

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