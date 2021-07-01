 

Села на женатые трусики? Забеременела! – Личное мнение

01.07.2021, 13:22, Разное
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Люба-Любонька, известная как певица Успенская, рассказала чудесную историю своего аборта.

Всё началось с того, как она села на трусики. Я тоже бы никогда не поверила в такое, но баб Любе верю:


Фото: Соцсети

«Сегодня многие девушки не могут стать мамами, идут на ЭКО. В моём случае я села на чужие трусики и всё — беременна».

ЭКО, шмико — эвона, села на трусики! И готово.

Не знаю, с чем это связано — возможно, в те времена была совершенно иная экология, а потому люди хорошо плодились и размножались. После чудесного зачатия в 16 лет, Любе пришлось идти на аборт.

Иначе бы не простили родные.

«Оставить ребёнка с моей семьей? Да меня бабушка прокляла бы! У нас очень строгая семья была. Да мало того ещё 16 лет и с мужчиной, у которого жена».

Впрочем, что там бабушка с её проклятиями? Времена, говорю же, были другие. Узнав, что Любонька садилась на трусики женатого, отец её бил в кровь:

«Меня родители не простили, когда узнали, что я уже не девушка. Когда папа узнал об этом, он меня убивал. Бил ремнем так, что у меня изо рта кровь шла».

Не знаю, насколько эффективно лупить 16-летнюю любовницу женатого мужика, но к счастью, аборт не сказался на репродуктивных функциях молодого организма.

https://t.me/lenamiro/9137
Видео: Телеграм

Цыганка-гинеколог сделала Любоньке аборт на дому, после которого юная прелестница тут же отправилась на концерт. А чего зря время терять?

Источник: Лена Миро



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