Яркость летом обязательна. Идеи сочного макияжа глаз для тех, кто любит привлекать внимание

С наступлением жарких летних деньков некоторым девушкам хочется выбрать такой макияж, который привлечет внимание противоположного пола. Конечно, не все дамы настолько придерживаются трендов, чтобы соединять, например, ярко-розовую губную помаду и сине-фиолетовые с блестками тени. Но есть и такие, которым просто необходимо выделиться из толпы. Как правильно накрасить глаза? Какова должна быть яркость летнего макияжа?

Пару слов о макияже

Когда речь заходит о макияже глаз, каждая девушка старается придумать нечто, что будет выделять ее среди других. Кто-то использует жирные подводки, кто-то – цветную тушь, кто-то делает акцент на губах. Но если предстоит особый случай, вечеринка или торжественное мероприятие, можно взять еще интересные тени для век или немного блесток.

Чего стоят одни только кошачьи глазки?

Если присутствует вдохновение, это как раз тот случай, когда можно попробовать новый макияж для глаз. Особенно это актуально летом. Красочный макияж глаз – прекрасное дополнение к летнему сезону и праздничным моментам.

Мягкая акварель

Этот деликатный образ отличается мягкими оттенками цвета на глазах, которые будут смотреться очень хорошо независимо от того, используете вы его днем или это будет вечерний макияж.

Чтобы создать этот образ, следует начать с палитры для теней. Необходимо выбрать один оттенок теней для век и разные цвета для складочек века. Можно применить мерцающие тени, чтобы придать глазам чуть влажный вид.

Наносить тени для век нужно легким движением или серией точек. Потом аккуратно растушуйте их чистой кисточкой, чтобы оттенки перемешались.

Интенсивный дымчато-розовый

Розовый цвет очень выгодно смотрится на любом оттенке кожи. Благодаря ему глаза действительно будут выделяться. Секрет такого образа – хорошая подводка для глаз. Можно выбирать любой оттенок розового.

А начинать нанесение макияжа надо с полного выравнивания внутренней части глаза. Здесь рисуется узкая линия.

Далее нужно продолжать рисовать линию по верхней и нижней окантовке века, после чего аккуратно распределить ее кисточкой по подводке, создавая форму кошачьего глаза. Теперь на подводку следует нанести выбранные розовые тени и растушевать края, сохраняя форму кошачьего глаза. Этот розовый можно комбинировать с более светлым оттенком, который наносится на внутренний уголок глаза. Использовать тушь в этом случае совершенно не обязательно.

Лавандовое сумасшествие

Благодаря такому глянцево-лавандовому образу женские глазки будут сиять в течение всего дня. К тому же такой макияж будет кстати, если хочется добавить легкого сияния.

Для воссоздания образа, как на фото ниже, нужно начинать с нанесения на глаза праймера для теней. Потом следует нанести атласные бледно-лиловые или сиреневые тени на все верхнее веко.

Нанести тени на внешнюю и внутреннюю трети нижнего века, оставив участок прямо под радужной оболочкой без теней. Потом закрыть глаз и нанести переливающийся блеск в центр века.

После этого следует использовать алюминиевые тени на внутренних уголках глаз. Это практически завершит образ. Потом надо завить ресницы и нанести на них легкий слой туши, можно только на верхние.

Макияж с наклейками

Глазки при этом будут выглядеть так, как будто женщина потратила очень много времени на макияж. Но сделать это не так уж и сложно, процесс займет несколько минут.

Перед нанесением наклеек нужно применять мицеллярную воду, чтобы удалить масла и макияж в области вокруг глаз. Как только кожа высохнет, следует нанести наклейки. Если сразу они хорошо не приклеятся, можно с помощью ватного тампона и клея для ресниц их закрепить.

Мерцающее чудо

Используя сверкающие кристаллы Сваровски, можно добавить сияния глазкам. Кристаллы крупного размера великолепно подойдут для какого-то фестиваля или дискотеки. И они просто заставят обратить на вас внимание.

Итак, нужно нанести под глаза кристаллы Swarovski разного размера, применив Crystal Katana и клей для ресниц. Именно под глазами камни смотрятся как украшения.