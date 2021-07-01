 

Путин подписал закон об усилении уголовной ответственности за пьяную езду

01.07.2021, 13:14, Новости дня
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Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении до трех лет срока лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

Изменения внесены в ст.264-1 УК РФ («в части усиления уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения»), передает РИА «Новости».

В пояснительной записке к документу ранее отмечалось, что «актуальность обозначенных изменений обусловлена увеличивающейся степенью общественной опасности при управлении транспортным средством в состоянии опьянения и необходимостью применения более строгих санкций за неоднократное его совершение».

Авторы приводили статистику, которая свидетельствует «об устойчивой тенденции роста повторных преступлений по ст. 264.1 УК и неэффективности действующих санкций».

В связи с этим закон увеличивает сроки лишения свободы за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения – до трех лет взамен установленных в настоящее время до двух лет. Также увеличивается размер штрафа за подобное деяние – от 300 до 500 тыс. вместо 200-300 тыс. рублей «или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет» взамен «от одного года до двух лет».

Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение свободы до трех лет и принудительные работы, также на срок до трех лет. Также виновный будет лишен права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет.

Ранее Госдума приняла закон об усилении ответственности за пьяную езду.



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