Дело в отношении Дудя о пропаганде наркотиков повторно поступило в суд Москвы
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Административное дело в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков вновь поступило в Зюзинский районный суд Москвы.
«В Зюзинском районном суде зарегистрированы материалы административного дела в отношения Дудя Ю.», – сообщил источник РИА «Новости». Дата рассмотрения еще не назначена.
Блогеру вменяется ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств с использованием интернета»).
В июне Зюзинский суд вернул полиции дело Дудя на доработку.
Напомним, в интервью Дудя нашли пропаганду наркотиков, это подтвердила судебная экспертиза.
О проверке интервью Дудя на предмет пропаганды наркотиков сообщали в ГУ МВД Москвы, там отмечали, что обращение по этому поводу поступило от руководства Лиги безопасного интернета.
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