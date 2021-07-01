Дело в отношении Дудя о пропаганде наркотиков повторно поступило в суд Москвы

Административное дело в отношении блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков вновь поступило в Зюзинский районный суд Москвы.

«В Зюзинском районном суде зарегистрированы материалы административного дела в отношения Дудя Ю.», – сообщил источник РИА «Новости». Дата рассмотрения еще не назначена.

Блогеру вменяется ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств с использованием интернета»).

В июне Зюзинский суд вернул полиции дело Дудя на доработку.

Напомним, в интервью Дудя нашли пропаганду наркотиков, это подтвердила судебная экспертиза.

О проверке интервью Дудя на предмет пропаганды наркотиков сообщали в ГУ МВД Москвы, там отмечали, что обращение по этому поводу поступило от руководства Лиги безопасного интернета.